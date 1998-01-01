بلدية غزة تتلف أغذية فاسدة وتشرف على ذبح 450 رأس من الماشية

غزة / سما /

أتلفت طواقم مراقبة الأغذية في بلدية غزة 12 طنا من الأغذية الفاسدة خلال شهر أيلول / سبتمبر الماضي ضمن جهوده الرقابية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في المدينة .



وذكر القسم في تقريره الشهري أن الأعمال شملت أيضا؛ إجراء 450 جولة كشفية على محلات بيع وتصنيع الأغذية والمخابز والأسواق والمطاعم تم خلالها تحرير 20 إخطارا ومخالفة واحدة لغير الملتزمين بالشروط الصحية المعمول بها .



وأوضح أنه تم منح الموفقة الصحية لـ 16 رخصة مهنة جديدة و 69 رخصة للتجديد، وإجراء الكشف الصحي للعاملين في 3 منشآت تعمل في مجال صناعة الأغذية، وكذلك إجراء الفحص لـ 11 شكوى وردت للقسم .



وبخصوص الإشراف على ذبح الماشية في المسلخ البلدي أوضحت دائرة البيطرة في البلدية أنه تم الإشراف البيطري على ذبح نحو 450 رأس من الماشية خلال الشهر الماضي، مبينة أنه تم التخلص من " خاروف " واحد و374 كيلو جرام من لحوم الماشية المذبوحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك .



وأضافت أنه تم خلال نفس الفترة إجراء 520 كشف صحي لمحال بيع لحوم الماشية الطازجة وتحرير 9 مخالفات للغير الملتزمين بالشروط الصحية ومنها طريقة عرض وتخزين اللحوم في المبردات ونظافة المكان .



وكانت بلدية غزة قد دعت الجزارين وأصحاب محال بيع اللحوم لضرورة الالتزام بقرار ذبح الماشية في المسلخ البلدي للتأكد من سلامتها وصحة بيعها للمواطنين، مبينة أن أكثر من 95 % من التجار ملتزمون بالقرار.