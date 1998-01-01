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هيئة الأسرى: الاسير المقدسي سمير أبو نعمة يدخل عامه الـ33 بسجون الاحتلال

الأحد 21 أكتوبر 2018 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير المقدسي سمير إبراهيم محمود أبو نعمة (58 عاما) "أقدم أسير مقدسي"، دخل عامه الـ33 على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وقالت الهيئة، أن الاحتلال اعتقل ابو نعمة بتاريخ 20/10/1986 من شارع صلاح الدين في القدس المحتلة، وتم نقله إلى معتقل المسكوبية وتعرض لتحقيق قاس، ووجه له الاحتلال تهمة تفجير باص رقم 18 مقابل المحطة المركزية في شارع يافا في عام 1983، ما تسبب بقتل ستة مستوطنين وجرح عدد منهم، وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأضافت، أن الأسير تعرض للعقوبات والعزل عدة مرات بسبب نشاطه داخل السجن، وقد تحرر جميع أبناء مجموعته ضمن الصفقة الأخيرة قبل سبع سنوات، وحرمه الاحتلال من التحرر في صفقات التبادل عدة مرات، وهو أحد الأسرى المدرجين ضمن الدفعة الرابعة للإفراج التي تراجع عنها الاحتلال عام 2013

#هيئة الأسرى

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