جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصدر سعودي يقدم لرويترز رواية جديدة في قضية قتل خاشقجي وهذا دور طبيب التشريح

الأحد 21 أكتوبر 2018 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر سعودي يقدم لرويترز رواية جديدة في قضية قتل خاشقجي وهذا دور طبيب التشريح



الرياض / وكالات /

نقلت وكالة رويترز عن مصدر سعودي -لم تسمه- كشفه عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.


وقال المصدر السعودي إن أحمد عسيري نائب مدير الاستخبارات الذي أقيل من منصبه فجر السبت، "شكّل فريقا من 15 عنصرا للقاء جمال خاشقجي في إسطنبول"، مضيفا أنه "كانت هناك خطط سعودية لإعادة المعارضين إلى داخل السعودية من بينها واحدة تخص خاشقجي".

وأشار المصدر السعودي إلى أن "الخطة كانت هدفت لإقناع جمال خاشقجي أثناء إخفائه بالعودة للسعودية، وتضمنت أن يتم الإفراج عنه إذا رفض العودة".


وعن سبب مقلته، قال المصدر إن خاشقجي "توفي نتيجة محاولة الفريق إسكاته عندما شرع بالصراخ"، مضيفا أن جثته "أعطيت لمقيم في إسطنبول من أجل التخلص منها".


وبخصوص دور الضابط ماهر المطرب الذي ظهرت صورته في وسائل الإعلام التركية، قال المصدر السعودي إن "ماهر المطرب تحدث مع خاشقجي بالقنصلية وطلب منه العودة لبلاده، وهدده بالتخدير والخطف في محاولة لإخافته"، مستدركا أن "المطرب تجاوز أهداف المهمة عندما هدده بالتخدير والخطف".


وذكر المصدر أن خاشقجي "عندما بدأ بالصراخ ارتبك الفريق وغطى فمه فتوفي، قبل أن يجري لف جثته ووضعها بسيارة تابعة للقنصلية وتسليمها لمتعاون محلي دون أن يحدد جنسيته".


كما كشف المصدر السعودي عن دور طبيب التشريح صلاح الطبيقي الذي ظهر اسمه في تقارير الإعلام التركي والغربي، حيث قال إنه "حاول إخفاء آثار الحادثة".

واتهم المصدر  السعودي الفريق الذي قتل خاشقجي بأنه عمل على "إعداد تقرير مضلل للمسؤولين قال فيه إنه سمح لخاشقجي بالخروج من القنصلية"، موضحا أن احد أفراد الفريق و اسمه "مصطفى مدني ونظارته وساعته الآبل وغادر من الباب الخلفي للقنصلية في محاولة لإظهار أنه خرج من المبنى، وتوجه المدني إلى منطقة السلطان أحمد حيث تخلص من المتعلقات".

#خاشقجي #قتل #السعودية #تركيا

أخبار ذات صلة

نتنياهو سلمان - ارشيف

مصدر:سلام سعودي - إسرائيلي ..ضم مستوطنات وكيان اقل من دولة واتفاق مرحلي جديد

مصدر: تسهيلات جديدة في معبر رفح ومساعٍ لتطوير الصالة المصرية

الطبيب معتصم النونو

صورة القهر في غزة .. حين يفاجأ طبيب بجثة أخيه

ميلادنوف - ارشيف

ميلادنوف يزو ر غزة ويجتمع مع هنية وهذا ما تم بحثه ..

هنية

هنية يكتب لموقع بريطاني .. وهذا اهم ما جاء في المقال

أبو مرزوق والاحمد

أبو مرزوق يرد على تصريحات عزام الاحمد وهذا ما قاله ..

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: صور تنشر لأول مرة لخاشقجي تكشف حقيقة علاقته بخطيبته خديجة

زعيم حركة بيافرا النيجيرية المفقود يظهر في إسرائيل

هآرتس : الجيش سيستغل الهدوء النسبي لإدخال الوقود لغزة وترجيحات بدخوله الاحد

عضو الكنيست شيلح: نتنياهو المسؤول الوحيد عن هزيمتنا في غزة

الفتياني : حماس واجهة تحالف شيطاني تقوده أميركا وإسرائيل

محلل إسرائيلي: عزل السعودية " العسيري" سيّئ لإسرائيل لدوره في التعاون الاستخباري بين البلدين

الليكود يهاجم ليفني : متحدثة باسم عباس الذي يحاول توريط اسرائيل بحرب مع غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: سيتم إخلاء الخان الأحمر قريبًا جدًا و"الكابينيت" سيقرر الموعد

كرم ابو سالم

ليبرمان يقرر فتح معابر غزة دون إدخال الوقود القطري

حدود غزة -ارشيفية

تل ابيب : حماس فهمت الرسالة ووزير يطالب بهدم " فيلات " قادة الحركة

ثلاث كنائس تهدد باغلاق كنيسة القيامة ردا على غدر نتنياهو

حرائق مستوطنات - ارشيف

جيش الاحتلال : 4 حرائق في مناطق غلاف غزة جراء البالونات الحارقة