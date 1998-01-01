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نتنياهو: سيتم إخلاء الخان الأحمر قريبًا جدًا و"الكابينيت" سيقرر الموعد

الأحد 21 أكتوبر 2018 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سيتم إخلاء الخان الأحمر قريبًا جدًا و"الكابينيت" سيقرر الموعد



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيتم إخلاء قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس المحتلة.

وبعد أن ذكرت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو أرجأ إخلاء خان الأحمر، قال نتنياهو في بداية لقائه مع وزير المالية الأميركي، ستيفن مينوتشين، صباح اليوم، إنه "سيتم إخلاء خان الأحمر، هذا قرار محكمة، وآمل بموافقة السكان"، وأنه "لا نية لدي بإرجاء ذلك حتى إشعار آخر".

واضاف نتنياهو أن "المدة التي ستمنح لمحاولة الإخلاء بالاتفاق سيحددها الكابينيت. سأعقده اليوم، ونقرر، وهذا سيكون في الفترة القريبة، وأنا مقتنع أنه سيكون بالاتفاق".

ومساء أمس، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت تأجيل إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة حتى إشعار آخر.

ونقلت الصحيفة، عن ما اسمته سياسى كبير، قوله: إن الحكومة الاسرائيلية أجلت إخلاء "الخان الأحمر" حتى إشعار آخر، وذلك حتى يتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري".

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