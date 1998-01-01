المرأة العاملة تنفد ورشة عمل بعنوان ”إدارة الضغوط النفسية "

خانيونس / سما /

نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة عمل بعنوان ” ادارة الضغوط النفسية ” في مقر روضة الكنان النموذجية بمنطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة ، بحضور 24 سيدة من أهالي طلاب الروضة .



ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة ورش ولقاءات برنامج الإرشاد والاستشارة النفسية ، حيث تهدف للمساهمة في تحسين الصحة النفسية للنساء في المجتمع الفلسطيني ومناهضة كافة اشكال العنف ضد النساء والفتيات .



عرضت الاخصائية في برنامج الارشاد في جمعية المرأة العاملة : مني أبو بريكة أهداف وبرامج الجمعية المختلفة التي تسعى لتمكين النساء وتقويتها على الصعيد النفسي والمجتمعي والشخصي .



من جهتها تطرقت الأخصائية عن تعريف المشاركين/ات عن مفهوم الضغط النفسي وماهيته وعلى أبرز أعراضه، وكيفية الوقاية منه ، بالإضافة إلى مناقشتهم/ن ورفع الوعي بآليات التخفيف من الضغوطات النفسية وتعليم المشاركين/ات بعض الأدوات التي تساهم في الحد من الضغوطات النفسية .



ومن الأساليب المستخدمة في الورشة الحوار والنقاش والتفاعل بين المشاركات في وضع الرأي والرأي الأخر ، لإكسابهن مهارات نفسية للتعامل مع الأطفال .



وتم التأكيد من خلال الورشة أن استخدام الانترنت يزيد الضغوطات النفسية ،ويترتب عليه تفكك أسري وطلاق عاطفي ومشاكل زوجية .



وتحدثت الاستاذة ميسون سرحان مديرة روضة الكنان النموذجية ، عن شكرها لطاقم جمعية المرأة العاملة في تنفيذ أنشطة هدفها تخفيف حدة الضغوط النفسية ، وأكدت على تواصل الشراكة والتنسيق المستمر في أنشطة وبرامج الجمعية .

وفي هذا الاطار أوصي المشاركات بعقد سلسة من ورش التوعوية ، للتخفيف من حدة الضغوط النفسية في ظل استمرار الأزمة والحصار والعقوبات على قطاع غزة .