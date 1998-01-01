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المرأة العاملة تنفد ورشة عمل بعنوان ”إدارة الضغوط النفسية "

الأحد 21 أكتوبر 2018 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة عمل بعنوان ” ادارة الضغوط النفسية ” في مقر روضة الكنان النموذجية بمنطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة ، بحضور 24  سيدة من أهالي طلاب الروضة .


ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة ورش ولقاءات برنامج الإرشاد والاستشارة النفسية ، حيث تهدف للمساهمة في تحسين الصحة النفسية للنساء في المجتمع الفلسطيني ومناهضة كافة اشكال العنف ضد النساء والفتيات . 


عرضت الاخصائية في برنامج الارشاد في جمعية المرأة العاملة : مني أبو بريكة  أهداف وبرامج الجمعية المختلفة التي تسعى لتمكين النساء وتقويتها على الصعيد النفسي والمجتمعي والشخصي  . 


من جهتها تطرقت الأخصائية عن تعريف المشاركين/ات عن مفهوم الضغط النفسي وماهيته وعلى أبرز أعراضه، وكيفية الوقاية منه ، بالإضافة إلى مناقشتهم/ن ورفع الوعي بآليات التخفيف من الضغوطات النفسية وتعليم المشاركين/ات بعض الأدوات التي تساهم في الحد من الضغوطات النفسية . 


ومن الأساليب المستخدمة في الورشة الحوار والنقاش والتفاعل بين المشاركات في وضع الرأي والرأي الأخر ، لإكسابهن مهارات نفسية للتعامل مع الأطفال . 


وتم التأكيد من خلال الورشة أن استخدام الانترنت يزيد الضغوطات النفسية ،ويترتب عليه تفكك أسري وطلاق عاطفي ومشاكل زوجية .


وتحدثت الاستاذة ميسون سرحان  مديرة روضة الكنان النموذجية  ، عن شكرها لطاقم جمعية المرأة العاملة في تنفيذ أنشطة هدفها تخفيف حدة الضغوط النفسية ، وأكدت على تواصل الشراكة والتنسيق المستمر في أنشطة وبرامج الجمعية .

وفي هذا الاطار أوصي المشاركات بعقد سلسة من ورش التوعوية ، للتخفيف من حدة الضغوط النفسية في ظل استمرار الأزمة والحصار والعقوبات على قطاع غزة .

 
#المرأة العاملة

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