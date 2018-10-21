جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

5 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بحيفا

الأحد 21 أكتوبر 2018 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بحيفا



حيفا /سما/

أصيب 5 أشخاص في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة خصوصية من نوع "مازدا" في شارع 4 بالقرب من مفترق "الهستدروت" في مدينة حيفا فجر اليوم، الأحد.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين بينهم شاب (22 عاما) وصفت إصابته بأنها خطيرة، وجرى نقله إلى مستشفى "رمبام"، فيما جرى نقل شابتين (18 عاما) بحالة متوسطة إلى نفس المستشفى، وشابين (18 عاما) أصيبا بجروح طفيفة إلى مستشفى "بني تسيون".

يذكر أن طواقم الإنقاذ تمكنت من تخليص العالقين بمعدات خاصة من السيارة الخصوصية، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. 

وفي سياق حوادث الطرق، ذُكر أنها شهدت ارتفاعا مقلقا، في الآونة الأخيرة، إذ لقي 60 مواطنا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق في مختلف أنحاء البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018.

أخبار ذات صلة

10 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق بين شاحنة وحافلة بشارع 90

مجزرة مسجد الروضة - سيناء

المرشح لرئاسة مصر خالد علي : مصادفة خطيرة وقعت في حادث مسجد الروضة

الجيش المصري يعلن بدء عملية عسكرية في 3 مناطق بسيناء بينها رفح

مصر تحجب 21 موقعا الكترونيا مؤيدا لقطر بينها موقع “الجزيرة”

الهباش يتهم حماس بمحاربة المساجد والدين ويساوي بينها والإسرائيليين

الهباش يتهم حماس بمحاربة المساجد والدين ويساوي بينها والإسرائيليين

رويترز: مصر تمنح مشروع قناة السويس لـ«مجموعة من الشركات» بينها الجيش

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: صور تنشر لأول مرة لخاشقجي تكشف حقيقة علاقته بخطيبته خديجة

زعيم حركة بيافرا النيجيرية المفقود يظهر في إسرائيل

هآرتس : الجيش سيستغل الهدوء النسبي لإدخال الوقود لغزة وترجيحات بدخوله الاحد

عضو الكنيست شيلح: نتنياهو المسؤول الوحيد عن هزيمتنا في غزة

الفتياني : حماس واجهة تحالف شيطاني تقوده أميركا وإسرائيل

محلل إسرائيلي: عزل السعودية " العسيري" سيّئ لإسرائيل لدوره في التعاون الاستخباري بين البلدين

الليكود يهاجم ليفني : متحدثة باسم عباس الذي يحاول توريط اسرائيل بحرب مع غزة

الأخبار الرئيسية

خاشقجي وخطيبته خديجة

مصدر سعودي يقدم لرويترز رواية جديدة في قضية قتل خاشقجي وهذا دور طبيب التشريح

نتنياهو: سيتم إخلاء الخان الأحمر قريبًا جدًا و"الكابينيت" سيقرر الموعد

كرم ابو سالم

ليبرمان يقرر فتح معابر غزة دون إدخال الوقود القطري

حدود غزة -ارشيفية

تل ابيب : حماس فهمت الرسالة ووزير يطالب بهدم " فيلات " قادة الحركة

ثلاث كنائس تهدد باغلاق كنيسة القيامة ردا على غدر نتنياهو