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مجهولون يحاولون سرقة مخدرات "محتجزة" داخل مقر القضاء العسكري في غزة

الأحد 21 أكتوبر 2018 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجهولون يحاولون سرقة مخدرات "محتجزة" داخل مقر القضاء العسكري في غزة



غزة / سما /

حاول مجهولون، فجر اليوم الأحد، سرقة مخدرات تمّ التحرز عليها، داخل مقر القضاء العسكري في قطاع غزة.

وسمع فجر اليوم طلقات نارية قرب المقر الرئيس للقضاء العسكري غرب مدينة غزة.

وتبين وفق مصادر خاصة، أنه كانت هناك محاولة لسرقة مخدرات ضُبطت بحوزة مهربين مؤخرا من قبل قوات المكافحة التي أحالت القضية للقضاء العسكري.

من جانبها قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أنها اعتقلت عدداً من الأشخاص المجهولين، كانوا يتحركون بصورة غير طبيعية في مبنى هيئة القضاء العسكري غرب مدينة غزة.

وأوضح إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن قوة الحراسة لاحظت فجر اليوم الأحد، حركة غير طبيعية لأشخاص مجهولين في محيط المقر، وقد تعاملت القوة معهم وأطلقت النار للسيطرة عليهم، حيث تم ضبطهم، وتشير التحقيقات الأولية مع الموقوفين أن خلفية الحادث جنائية.

#مخدرات #غزة #سرقة

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