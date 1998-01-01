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الاحتلال الاسرائيلي يمدد توقيف محافظ القدس لـ 4 ايام ويعتقل مواطنين في الضفة

الأحد 21 أكتوبر 2018 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يمدد توقيف محافظ القدس لـ 4 ايام ويعتقل مواطنين في الضفة



القدس المحتلة/سما/

مددت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، توقيف محافظ القدس عدنان غيث لمدة 4 أيام، وحولته لمحكمة "عوفر" العسكرية.

وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود أن سلطات الاحتلال قررت تحويل محافظ القدس لمحكمة "عوفر"، بحجة ارتكابه للمخالفة داخل أراضي الضفة الغربية، دون تحديدها حتى اللحظة، وعليه ستعقد له جلسة خلال 96 ساعة القادمة، للنظر بالتهمة الموجهة ضده.

وأوضحت الهيئة أن قوة خاصة تابعة للاحتلال قد اختطفت المحافظ غيث مساء السبت، من حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة بعد ان اعترضت مركبته.

ونددت الهيئة، بالسياسة الإسرائيلية الممنهجة باعتقال الكل الفلسطيني، من اطفال وكبار بالسن ومرضى ونساء وجرحى وصحفيين وأكاديميين، وحتى أصحاب الحصانة كالنواب في المجلس التشريعي وغيرهم.

وأضافت ان اعتقال غيث يندرج في إطار استهداف الوجود الفلسطيني عامةَ وفي القدس على وجه الخصوص واستهداف الشخصيات الوطنية والسياسية لكسر المقاومة الشعبية في كافة مناطق الصمود والتحدي.

وقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومن خلال الوحدة القانونية في الهئة، طلب مستعجل لمحكمة عوفر العسكرية للإفراج عن غيث.

وأوضحت الهيئة أنها تقدمت بطلب الإفراج المستعجل عن المحافظ بعد قرار الإحتلال بتمديد توقيفه 96 ساعة، وتحويله لمحكمة عوفر العسكرية حتى يتم عرضه على قاضي عسكري.

واضافت الهيئة ان الهدف من طلب الإفراج المستعجل هو إنتزاع قرار لعرض المحافظ غيث على المحكمة خلال الساعات القادمة، وتفويت فرصة المماطلة من قبل الإحتلال حتى تنتهي فترة التمديد.

من جهته اعلن جيش الاحتلال ان قواته اعتقلت فجر اليوم خمسة مواطنين في الضفة الغربية.

وقالت قوات الاحتلال ان فلسطينيين القوا عبوتين ناسفتين على دورية للجيش في قرية بيت فوريك دون وقوع اصابات.

وقال جيش الاحتلال انه عثر على قطعة سلاح محلي الصنع من نوع "كارلو" اتنثاء عمليات تفتيش في الخليل

#جيش الاحتلال #اعتقال #عدنان غيث #الضفة

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