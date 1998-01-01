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تل ابيب : حماس فهمت الرسالة ووزير يطالب بهدم " فيلات " قادة الحركة

الأحد 21 أكتوبر 2018 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تل ابيب : حماس فهمت الرسالة ووزير يطالب بهدم " فيلات " قادة الحركة



القدس المحتلة / سما /

طالب وزير المواصلات الاسرائيل يسرائيل كاتس بهدم منازل قادة حركة حماس في قطاع غزة ووقف توريد الغاز والوقود .

وقال : "إذا تعرض سكان النقب للهجوم وعدم النوم بسلام ، فإن قادة حماس الذين يعيشون في الفيلات لن يناموا بسلام. يجب هدمها. "على حد زعمه 

في سياق متصل قال جيش الاحتلال الاسرائيلي ان هناك تراجع نسبي في أعمال " العنف"  عند السياج على الحدود مع قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي .

 وذكرت وسائل اعلام عبرية انه في إسرائيل تشير التقديرات إلى أن حماس فهمت الرسالة في أعقاب قرار الحكومة بتصعيد ردود الفعل".

 

#حماس #اسرائيل #مسيرة العودة

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