تل ابيب : حماس فهمت الرسالة ووزير يطالب بهدم " فيلات " قادة الحركة

القدس المحتلة / سما /

طالب وزير المواصلات الاسرائيل يسرائيل كاتس بهدم منازل قادة حركة حماس في قطاع غزة ووقف توريد الغاز والوقود .



وقال : "إذا تعرض سكان النقب للهجوم وعدم النوم بسلام ، فإن قادة حماس الذين يعيشون في الفيلات لن يناموا بسلام. يجب هدمها. "على حد زعمه

في سياق متصل قال جيش الاحتلال الاسرائيلي ان هناك تراجع نسبي في أعمال " العنف" عند السياج على الحدود مع قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي .



وذكرت وسائل اعلام عبرية انه في إسرائيل تشير التقديرات إلى أن حماس فهمت الرسالة في أعقاب قرار الحكومة بتصعيد ردود الفعل".



