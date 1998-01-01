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ترامب: لست راضيا عن تفسير السعودية حول مقتل خاشقجي

الأحد 21 أكتوبر 2018 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لست راضيا عن تفسير السعودية حول مقتل خاشقجي



واشنطن / وكالات /

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، إنه غير راض عن تفسير الرياض بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف ترامب في تصريحات أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ربما لم يكن على علم بمقتل جمال خاشقجي.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "لا أحد يعرف على ما يبدو مكان وجود جثة خاشقجي".

هذا وصرح دونالد ترامب بأن "إلغاء صفقة السلاح مع السعودية يضر الولايات المتحدة".

وجدد الرئيس الأمريكي رفضه التراجع عن بيع السلاح للمملكة العربية السعودية على خلفية مقتل خاشقجي أثناء تواجده بقنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال ترامب أثناء مغادرته لولاية نيفادا عقب خطاب جماهيري، تعليقا على فكرة وقف صفقة سلاح للسعودية بمبلغ 110 مليار دولار ، "هذا سيضرنا أكثر مما سيضرهم".
 

#خاشقجي #ترامب

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