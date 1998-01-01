ليبرمان يقرر فتح معابر غزة دون إدخال الوقود القطري

القدس المحتلة / سما /

قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الأحد، فتح معابر قطاع غزة بعد إغلاق دام نحو أسبوع.

وبحسب قرار ليبرمان، فإنه سيتم فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون "إيرز" بعد مشاورات أمنية أجراها مع قيادة الجيش وجهاز الشاباك ومكتب منسق الأنشطة الحكومية.

وأشار مكتبه في بيان نشرته وسائل إعلام عبرية مختلفة صباح اليوم، إلى أن القرار اتخذ بعد انخفاض حوادث "العنف" على الحدود يوم الجمعة الماضي وجهود حماس في ضبط النفس على الأرض.

ولفت إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبل النظر في استئناف ضخ الوقود القطري لمحطة الكهرباء.