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البرلمان الأوروبي يدعو لتحقيق دولي دقيق عاجل في قضية مقتل خاشقجي

السبت 20 أكتوبر 2018 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان الأوروبي يدعو لتحقيق دولي دقيق عاجل في قضية مقتل خاشقجي



بروكسل/وكالات/

دعا رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تيجاني، اليوم السبت، إلى الشروع على نحو عاجل بتحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول يوم 2 أكتوبر.

وقال تيجاني، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت، إثر تأكيد السعودية مقتل الصحفي: "ينبغي الشروع بشكل عاجل في إجراء تحقيق دولي دقيق لفحص الأدلة وتوضيح الملابسات المتعلقة بوفاة جمال خاشقجي".

وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، ليلة الجمعة، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة اشتباك نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في قنصلية المملكة باسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، وذكر أنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحقيقات، فيما أوضح مصدر مسؤول رسمي أنهم جميعا من الجنسية السعودية، وذلك دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عن مقتل الصحفي أو مكان وجود جثمانه.

كما أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مجموعة مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة، اللواء أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".

وسبق أن دعا الاتحاد الأوروبي السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في هذه القضية، فيما حثت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي دول المنطقة على اتخاذ إجراءات ضد السعودية حال ثبوت تورطها في مقتل خاشقجي تشمل تعليق مبيعات الأسلحة للمملكة.

سفير الاتحاد الأوروبي بأنقرة يطالب بـ"تحقيق جنائي شامل" بشأن خاشقجي

وفي غضون ذلك، طالب سفير الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، كريستيان برغر، بإجراء "تحقيق جنائي شامل" بمقتل خاشقجي.

وقال برغر، في تصريح صحفي أدلى به اليوم السبت خلال زيارة له إلى منطقة أفس الأثرية بولاية إزمير غربي تركيا: "كما أسلفت المفوضة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، نطالب بإجراء تحقيق جنائي شامل في الواقعة".

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