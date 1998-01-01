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نحن بحاجة الى قادة حكماء وليس لقادة زعماء.. حنا عيسى

السبت 20 أكتوبر 2018 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نحن بحاجة الى قادة حكماء وليس لقادة زعماء.. حنا عيسى



"أول طريقة لتقييم ذكاء القائد هي أن تنظر إلى الرجال المحيطين به"

"مقياس القائد ليس هو عدد من يخدمونه وإنما عدد من يخدمهم"

"عظمة القائد في مقدرته على الاستعانة برجاله دون ان يستسلم لهم "

سئل سقراط : "لماذا اخترت أحكم حكماء اليونان ؟"،فقال:"ربما لأنني الرجل الوحيد الذي يعترف أنه لا يعرف"

(الحكيم هو شخصٌ عاقل يرجح الامور نحو الصواب بما امتلكه من خبرات عبر تجاربه في الحياة. وقد شهد تاريخ الإنسانية العديد من الحكماء العرب وغير العرب ، حيث تعتبر جزءاً من التقاليد والعادات التي يجب أن يراعيها الإنسان أثناء تأدية أعماله اليومية بغض النظر عن الدين والعرق والقومية).

 أ.د.حنا عيسى

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