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ثلاث كنائيس تهدد باغلاق كنيسة القيامة ردا على غدر نتنياهو

السبت 20 أكتوبر 2018 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاث كنائيس تهدد باغلاق كنيسة القيامة ردا على غدر نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

كشف التلفزيون الاسرائيلي القناة 12 عن ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قام بتشكيل لجنة برئاسة الوزير تساحي هنغبي في محاولة منه للتفاوض مع الكنائس المسيحية في القدس واقناعهم بعدم اغلاق بوابة كنيسة القيامة ردا على مواصلة مصادرة اراضي الكنائس وملاحقة اموالهم في البنوك تحت سيف الضرائب.

واكدت القناة 12 في تقريرها محاولة حكومة نتنياهو منح اندلاع ازمة دولية قبل اعياد الميلاد المقررة نهاية العام الجاري .

وحسب التقرير فان  رؤساء ثلاث كنائس في القدس اعلنوا انهم سيغلقون باب كنيسة القيامة مرة اخرى (كما حدث قبل 6 اشهر) ردا على غدر نتنياهو ونكثه للوعد بان حكومته لن تلاحق الكنائس وتصادر اراضي المسيحيين في القدس واموالهم في البنوك بذريعة فرض ضرائب عليها وهو ما لم يحدث من قبل.

#كنيسة القيامة #اغلاق #نتنياهو

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