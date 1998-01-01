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مدريد : البيان السعودي عن مقتل خاشقجي مخيب للآمال

السبت 20 أكتوبر 2018 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدريد : البيان السعودي عن مقتل خاشقجي مخيب للآمال



مدريد/ وكالات/

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها "محبطة" بالبيان الصادر ليلة أمس عن النيابة العامة السعودية والذي أقرت فيه بوفاة الصحفي جمال خاشقجي جراء حادث وقع في قنصلية المملكة باسطنبول.

وأعربت الحكومة الإسبانية في بيان صدر عنها اليوم عن أخلص تعازيها لأسرة الصحفي، مجددة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق شفاف ومفصل في القضية وملاحقة المسؤولين عن ذلك.

وأحدثت قضية خاشقجي صدى واسعا في العالم وألحقت ضررا بسمعة المملكة على الساحة الدولية، إذ اختفى الصحفي السعودي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في الثاني من أكتوبر الجاري، بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.

وكانت السلطات السعودية تنفي مسؤوليتها عن اختفاء الصحفي حتى مساء أمس، حين أقرت النيابة العامة في المملكة لأول مرة، بعد تعرض الرياض لضغوط دولية قوية، بمقتل خاشقجي جراء "شجار واشتباك" نشب داخل القنصلية، مؤكدة توقيف 18 مواطنا سعوديا ضمن إطار التحقيق في الحادث.

وفي هذا السياق أمر العاهل السعودي بإعفاء كل من المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما.

المصدر: رويترز

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