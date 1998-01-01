بورصة فلسطين: اغلاق التداول بانخفاض

رام الله /سما/

بلغ مؤشر القدس في نهاية جلسة بورصة فلسطين ليوم الخميس 18/10، (527.79) منخفضاً (0.87) نقطة (0.16%) عن إغلاق الجلسة السابقة.



وتم تداول (230,805) سهم بقيمة إجمالية بلغت(406,678.218) دولار أمريكي، نفذت من خلال (133) عقدا.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (17) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (5) شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(4) شركات أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.وبالنسبة للشركات الخمس الأوائل الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي BPC بنسبة (4.55%)، UCI بنسبة (3.39%)، AIG بنسبة (2.56%)، PEC بنسبة (1.52%)، TNB بنسبة (0.61%).



اما الشركات الخمس الأواخر الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي JPH بنسبة (2.27-%)، NIC بنسبة (1.71-%)، PALTEL بنسبة (0.69-%)، ISBK بنسبة (0.54-%).

