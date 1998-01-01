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فيضانات في وادي عربة

السبت 20 أكتوبر 2018 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيضانات في وادي عربة



القدس المحتلة/سما/

تسببت الامطار التي هطلت اليوم بحدوث فيضانات هي الأولى ضمن الشتاء الحالي في وادي عربة وايلات.

وتوقعت دائرة الأرصاد سقوط المزيد من الأمطار في مناطق "وادي الأردن وصحراء شمال النقب والبحر الميت وعربة" مما قد تحدث فيضانات وسيول هناك.

وطالبت الشرطة الإسرائيليين والسائقين بعدم الوصول إلى تلك المناطق وتوخي الحذر الشديد وتخفيض السرعة أثناء المرور، مشيرةً إلى أنها ستوفر وحدات إنقاذ لمساعدة العالقين.

وأعلنت الشرطة عن إغلاق الطريق 90 في منطقة "باران" في كلا الاتجاهين بسبب الفيضانات مع توجيه حركة المرور عبر الطريق 13 ومن هناك إلى الطريق 40 إلى الشمال، حسب القناة 14 العبرية.


 

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