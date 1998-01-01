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ميركل: لا نقبل الرواية السعودية لمقتل خاشقجي في اسطنبول

السبت 20 أكتوبر 2018 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميركل: لا نقبل الرواية السعودية لمقتل خاشقجي في اسطنبول



أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنها "لا تقبل تفسير السعودية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن ميركل القول إن "الأحداث المروعة التي أحاطت بقتل الصحفي هي تحذير من أن الحريات الديمقراطية تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم".

وقالت ميركل، في مؤتمر إقليمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، اليوم السبت: "لم يتم توضيح الأحداث، وبالطبع نطالب بتفسير".وكان الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قد اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول الجاري.

وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه، أعلنت السلطات السعودية ليل أمس الجمعة مقتل خاشقجي، إثر شجار داخل قنصليتها بإسطنبول
 

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