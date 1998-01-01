الحسيني: اعتقال غيث يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس

رام الله/سما/

قال رئيس دائرة القدس عدنان الحسيني، إن اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، ومدير مخابرات القدس العقيد جهاد الفقيه، يندرج في إطار استهداف الوجود الفلسطيني في القدس واستهداف الشخصيات الوطنية المقدسية، ويجب التصدي لهذه العمليات.

وأدان الحسيني في تصريح لـه، مساء اليوم السبت، الاعتداء على الرموز المقدسية وعلى رأسهم المحافظ، مطالبا العالم بالتدخل من اجل إطلاق سراح الأسرى وعلى رأسهم محافظ القدس ومدير مخابرتها، ووقف الاعتداءات على المقدسيين والانتهاكات التي تستهدف المدينة المقدسة صباح مساء.

وقال الحسيني: "إن ما يجري هو ضغط على المسئولين الفلسطينيين، بعد نجاح المقاومة الشعبية السلمية في التصدي لمخططات الاحتلال في مختلف أرجاء محافظة القدس".

وأضاف "إن المؤسسات المقدسية ستواصل عملها من أجل خدمة المقدسيين، وان أبناء شعبنا سيواصلون الدفاع عن مدينتهم مهما كلف الأمر".