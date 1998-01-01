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فتح: اعتقال إسرائيل لقيادة القدس لن يوقفنا عن نضالنا ضد الاحتلال وأعوانه

السبت 20 أكتوبر 2018 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: اعتقال إسرائيل لقيادة القدس لن يوقفنا عن نضالنا ضد الاحتلال وأعوانه



رام الله/سما/

أكدت حركة "فتح" أن اعتقال قوات الاحتلال لمحافظ القدس وعضو المجلس الثوري لحركة فتح المناضل عدنان غيث، وللعقيد في جهاز المخابرات العامة و مسئول ملف القدس المناضل جهاد الفقيه، لن يوقف نضالنا ضد الاحتلال الإسرائيلي  وأعوانه وأذنابه الذين باعوا أنفسهم للشيطان.

وقال الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح صحفي،اليوم السبت: "أننا في حركة فتح سنواصل نضالنا ودفاعنا عن القدس والأقصى والقيامة ، وأن الاعتقال لا يرهبنا أو يثنينا عن مواصلة الصمود والنضال وملاحقة الخونة مسربي العقارات والأملاك وتقديمهم للعدالة".

 وشدد القواسمي على أن القدس بكل ما فيها فلسطينية خالصة، وأن كل الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة ولاغية ولا تخلق حقا مهما طال الزمن.

#فتح #القواسمي #الاحتلال

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