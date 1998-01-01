مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في بورين جنوب نابلس

نابلس/سما/

هاجم المستوطنون، اليوم السبت، المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون بأراضي بلدة بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح رئيس مجلس قروي بورين يحيى قادوس، أن مجموعة من مستوطني "يتسهار"، هاجموا المزارعين أثناء قطف الزيتون في المنطقة الجنوبية الشرقية، رغم وجود قوات وشرطة الاحتلال.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين المواطنين والمستوطنين، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز باتجاه المواطنين.

من جهة أخرى، هاجم المستوطنون منزل المواطن بشير الزبن على الأطراف الشرقية للبلدة، واقتلعوا سياج الحماية المحيط بالمنزل، ودارت مواجهات بينهم وبين الأهالي، قبل أن تقتحم دوريات الاحتلال المنطقة، وتشرع بإطلاق الغاز المسيل للدموع.