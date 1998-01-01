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فلسطين تعلن موقفها من السعودية بعد إقرارها بمقتل خاشقجي

السبت 20 أكتوبر 2018 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تعلن موقفها من السعودية بعد إقرارها بمقتل خاشقجي



رام الله/سما/

أعلنت دولة فلسطين عن موقفها من القرارات السعودية، إثر إقرار الرياض بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقالت دولة فلسطين في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن "المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ".

وأشادت دولة فلسطين بـ"القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين لتأكيد إرساء العدل والإنصاف والحقائق والقانون"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وفجرًا، أقرّت الرياض، بمقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

ولم توضح مكان جثمان خاشقجي، الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

لكن وسائل إعلام غربية شككت في الرواية الرسمية السعودية، واعتبرت أنها "تثير الشكوك الفورية"، خاصة أنه أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، بعد صمت استمر 18 يوما.

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