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شاهد: صور تنشر لأول مرة لخاشقجي تكشف حقيقة علاقته بخطيبته خديجة

السبت 20 أكتوبر 2018 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: صور تنشر لأول مرة لخاشقجي تكشف حقيقة علاقته بخطيبته خديجة



انقرة / وكالات /

نشرت وسائل إعلام تركية تسجيلات فيديو جديدة للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي وخطيبته التركية خديجة جنكيز قبل أيام من اختفائه بعد دخول قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقالت صحيفة "خبر" التركية اليوم السبت إن خاشقجي اشترى شقة في مبنى يقع في منطقة توبكابي باسطنبول قبل 7 أيام من حادثة اختفائه.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة تحركات خاشقجي وخديجة خلال تلك الفترة.

وتظهر التسجيلات خروج جمال في تمام الساعة 4:57 فجر الثلاثاء من المبنى يوم اختفائه ليستقبل خطيبته ، ثم دخلا المبنى في تمام الـ 4:58 صباحا، ثم أظهرت تسجيلات أخرى دخولهما للمبنى مرة أخرى عند الساعة 12:17.

واختفى خاشقجي في نفس اليوم (الثلاثاء 2 أكتوبر 2018) بعد دخوله مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول بهدف الحصول على معاملات تتعلق بزواجه من المواطنة التركية خديجة جنكيز التي ظهرت معه بنفس الفيديو، وكان أخر ظهور له في تمام الساعة 13:14 وهو يهم بدخول القنصلية ومن بعدها فُقد أي أثر له إلى أن أعلنت السعودية مساء أمس الجمعة في بيان صدر عن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت أن الجدل الذي تم بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول أدى إلى حدوث شجار تلاه اشتباك بالأيدي معه، ما أدى إلى وفاته.

#خاشقجي #خطيبته #خديجة
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