جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لحمله علم فلسطين.. الاحتلال يعتقل شاب أمام المسجد الأقصى

السبت 20 أكتوبر 2018 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
لحمله علم فلسطين.. الاحتلال يعتقل شاب أمام المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال شابا أثناء محاولته الدخول الى المسجد الأقصى المبارك، بسبب ارتدائه قميصا يحمل العلم الفلسطيني.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال منعت أحد الشبان وهو من أراضي الـ 48 من الدخول الى الأقصى لانه يرتدي قميصا بألوان العلم الفلسطيني.

واوقفت قوت الاحتلال الشاب وفتشته واقتادته من داخل أحد أسواق البلدة القديمة الى باب العمود ثم الى مركز شرطة شارع صلاح الدين، وخلال ذلك اعتدت عليه بالدفع عدة مرات. 

وأضاف الشهود أن القوات اوقفت شابين آخرين كانا برفقة الشاب المعتقل وتم تفتيشهما واحتجزهما في منطقة باب العمود ثم أخلت سبيلهما.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى واقتحامات جديدة المستوطنين يقودها قائد شرطة الاحتلال

القدس- ارشيف

شاهد.. إصابات واعتقالات باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى

الاقصى - ارشيف

الاحتلال يغلق الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين حتى الخميس المقبل

الاقصى

صور: 300 الف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

100 ألف مصل يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

عباس زكي

عباس زكي : يجب أن نعمل نحن على تفتيش اليهود أمام بوابات المسجد وليس العكس

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف ماذا طلب ترامب من نتنياهو حول الحرب على غزة ؟

معاريف : نتنياهو يخشى الخروج لعملية عسكرية في غزة خشية من مقتل مئات الجنود

السعودية تؤكد رسميا مقتل خاشقجي في قنصليتها باسطنبول وتعلن توقيف 18 شخصا في إطار التحقيق

صحيفة: «حماس» ترفض طلبين مصريين و «مسيرات العودة» خارج التفاهمات

شرط ليبرمان لاستئناف ادخال الوقود لغزة.. ماهو؟

مصدر تركي يكشف تفاصيل مرعبة عن التمثيل بجثة خاشقجي

تساؤلات إسرائيلية: لماذا جاءت مسيرات الجمعة أهدأ من سابقاتها؟

الأخبار الرئيسية

شيلح - ارشيف

عضو الكنيست شيلح: نتنياهو المسؤول الوحيد عن هزيمتنا في غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف درجة نارية شرق رفح دون اصابات

سعدات

سعدات: فتح أنهت الدور القيادي لمنظمة التحرير واستخدمتها بالصراع الداخلي

معبر كرم ابو سالم

هآرتس : الجيش سيستغل الهدوء النسبي لإدخال الوقود لغزة وترجيحات بدخوله غدا

عباس كامل وهنية

صحيفة : مصر تبلغ حماس بموعد زيارة كامل و خلافات حول آليات صرف رواتب موظفي غزة