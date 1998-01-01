لحمله علم فلسطين.. الاحتلال يعتقل شاب أمام المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال شابا أثناء محاولته الدخول الى المسجد الأقصى المبارك، بسبب ارتدائه قميصا يحمل العلم الفلسطيني.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال منعت أحد الشبان وهو من أراضي الـ 48 من الدخول الى الأقصى لانه يرتدي قميصا بألوان العلم الفلسطيني.

واوقفت قوت الاحتلال الشاب وفتشته واقتادته من داخل أحد أسواق البلدة القديمة الى باب العمود ثم الى مركز شرطة شارع صلاح الدين، وخلال ذلك اعتدت عليه بالدفع عدة مرات.

وأضاف الشهود أن القوات اوقفت شابين آخرين كانا برفقة الشاب المعتقل وتم تفتيشهما واحتجزهما في منطقة باب العمود ثم أخلت سبيلهما.