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الليكود يهاجم ليفني : متحدثة باسم عباس الذي يحاول توريط اسرائيل بحرب مع غزة

السبت 20 أكتوبر 2018 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود يهاجم ليفني : متحدثة باسم عباس الذي يحاول توريط اسرائيل بحرب مع غزة



القدس المحتلة / سما /

هاجمت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة الإسرائيلية، اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته في أعقاب الأحداث الأخيرة على جبهة قطاع غزة.

واتهمت ليفني في تصريحات له من نقابة المحامين في إيلات، حكومة نتنياهو بالفشل في التعامل مع حركة حماس وأنها لا تملك أي سياسية واضحة تجاه غزة. مضيفةً إسرائيل تجري مفاوضات غير مباشرة مع حماس بدلا من المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية".

وأشارت إلى أنها تؤيد استبدال نظام حماس وتجريد غزة من السلاح كهدف دولي مشترك بدلا من اتخاذ خطوات انهزامية.

ووجه حزب الليكود انتقادات حادة لزعيمة المعارضة واتهمها أنها متحدثة باسم "عباس" داعيةً إياها لتحمل مسؤوليتها ووقف التحدث باسم "عباس الذي يدفع رواتب كبيرة للقتلة، ويحاول تأجيج حرب جديدة في الجنوب بخنقه لغزة اقتصاديا".

وفي ذات السياق قال عوفر شيلح عضو الكنيست عن حزب هناك مستقبل إن المسؤول الوحيد عن سياسة الانهزامية في غزة هو نتنياهو.

وأضاف "الحكومة الحالية هي الأقل مسؤولة في التاريخ، يتهرب الوزراء باستمرار ويحولوا النقاش إلى نقاش سياسي ، ليبرمان يضع المسؤولية على الآخرين كما لو أنه ليس وزير الدفاع ويحمل المسؤولية لنتنياهو، ومبعوثو نتنياهو يلقون باللوم على الجيش لعدم تقديمه خطط، إنها كذبة كاملة والخطط التشغيلية جاهزة والحكومة تعرفها".

#ليفني #نتنياهو #عباس #غزة

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