انتخاب أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المرأة الفلسطينية بالجزائر

الجزائر- سما-

عقد بمقر سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر الشقيقة ، يوم الجمعة الموافق 19/10/2018 ، مؤتمر لانتخاب أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المرأة الفلسطينية بالجزائر، بحضور جميع ممثلي فصائل منظمة التحرير، وممثلي المنظمات الشعبية وبإشراف الأمانة العامة ممثلة بـ دلال سلامة وفايزة أبو الهيجاء.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالنشيد الوطني الجزائري والنشيد الوطنى الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ، وبالجولة الافتتاحية تم إلقاء كلمة السفارة ومثلها المستشار بشير أبو حطب وبعدها كلمة للفصائل الفلسطينية القاها الاخ عبد اللطيف بدير" أبو هاشم " أمين سر حركة فتح بالجزائر، ومن ثم جاءت كلمة للمنظمات الشعبية ممثلاً عنها الاخ د. علي شكشك وختامها الكلمات كانت كلمة للأمانة العامة القتها الاخت دلال سلامة، أكدت من خلالها على دور المتميز المرأة فى المجتمع الفلسطينى وفي مشاركتها الفاعلة بالقرار الوطني بما تمثله بالمجلس الوطني الفلسطينى .

و بنهاية الكلمات تم عرض الحضور و الغياب وتثبيت العضوية بعدد 67 إمرأة ومنه توفر النصاب القانوني لبداية أعمال الجمعية العمومية، وخلال فعاليات أعمال المؤتمر تم قراءة التقارير المعدة من طرف اللجنة التحضيرية واعتمادها ورفع توصيات للمؤتمر العام .

وفي الانتخابات وبحضور أعضاء الاتحاد: تم ترشيح قائمة واحدة سميت قائمة الوحدة الوطنية وضمت نسرين مقداد، بيسان مصطفى موسى ، رجاء ابو نعاج ، لما شعت ، مريم شموط ، فادية قره باش، تاتيانا خميسي.

و تمت التزكية بالاجماع لقائمة الوحدة الوطنية. و بعدها ثم انتخاب أعضاء المؤتمر العام : حيث ترشيحت الاخت نسرين مقداد ، وفادية قره باش، وخضرة العايدى ، وفلسطين أبو النصر، و بالانتخاب تم فوز كل من الاخت نسرين مقداد، وفادية قره باش.

وباركت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" اقليم الجزائر هذا النجاح الباهر للمرأة الفلسطينية و شكرت قيادة المكتب الحركي للمرأة بالجزائر لمجهوداته لانجاح هذا المؤتمر.