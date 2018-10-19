جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انتخاب أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المرأة الفلسطينية بالجزائر

السبت 20 أكتوبر 2018 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المرأة الفلسطينية بالجزائر



الجزائر- سما-

 عقد بمقر سفارة  دولة فلسطين لدى الجزائر الشقيقة  ، يوم الجمعة الموافق 19/10/2018 ، مؤتمر لانتخاب أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المرأة الفلسطينية بالجزائر، بحضور جميع ممثلي فصائل منظمة التحرير، وممثلي المنظمات الشعبية وبإشراف الأمانة العامة ممثلة بـ دلال سلامة وفايزة أبو الهيجاء.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالنشيد الوطني الجزائري والنشيد الوطنى الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ، وبالجولة الافتتاحية تم إلقاء كلمة السفارة ومثلها المستشار بشير أبو حطب وبعدها كلمة للفصائل الفلسطينية القاها الاخ عبد اللطيف بدير" أبو هاشم " أمين سر حركة فتح بالجزائر، ومن ثم جاءت كلمة للمنظمات الشعبية ممثلاً عنها الاخ د. علي شكشك وختامها الكلمات كانت  كلمة للأمانة العامة القتها الاخت دلال سلامة، أكدت من خلالها على دور المتميز المرأة فى المجتمع الفلسطينى وفي مشاركتها الفاعلة بالقرار الوطني بما تمثله بالمجلس الوطني الفلسطينى  .

و بنهاية الكلمات تم عرض الحضور و الغياب وتثبيت العضوية بعدد 67 إمرأة ومنه توفر النصاب القانوني لبداية أعمال الجمعية العمومية،  وخلال فعاليات أعمال المؤتمر تم قراءة التقارير المعدة من طرف اللجنة التحضيرية واعتمادها ورفع توصيات للمؤتمر العام .

وفي الانتخابات وبحضور أعضاء الاتحاد: تم ترشيح قائمة واحدة سميت قائمة الوحدة الوطنية وضمت نسرين مقداد، بيسان مصطفى موسى ،  رجاء ابو نعاج ، لما شعت ، مريم شموط ، فادية قره باش، تاتيانا خميسي.

و تمت التزكية بالاجماع لقائمة  الوحدة الوطنية. و بعدها ثم انتخاب أعضاء المؤتمر العام : حيث ترشيحت  الاخت نسرين مقداد ، وفادية قره باش،  وخضرة العايدى ، وفلسطين أبو النصر، و بالانتخاب تم فوز كل من الاخت  نسرين مقداد، وفادية قره باش.

وباركت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" اقليم الجزائر هذا النجاح الباهر للمرأة الفلسطينية و شكرت قيادة المكتب الحركي للمرأة بالجزائر لمجهوداته لانجاح هذا المؤتمر.

أخبار ذات صلة

لجنة تنفيذية

طالع.. أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية

ابو مرزوق

ابو مرزوق: المسجد الاقصى مغلق فأين نخوة اهل القبلة؟ ويلمح للسفير السعودي بالجزائر

خطوات تصعيدية لاتحاد موظفي الاونروا في الضفة وغزة والقدس

زياد أبو عمر

غزة: اللجنة الادارية القانونية تبحث تحديد الشواغر في الوظيفة العمومية

السنوار - ارشيف

فيديو ..عطوان يتحدث عن حماس بعد انتخاب السنوار

يحيى السنوار وهنية

لهذه الأسباب باتت إسرائيل تعد للعشرة بعد انتخاب قائد حماس الجديد

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف ماذا طلب ترامب من نتنياهو حول الحرب على غزة ؟

معاريف : نتنياهو يخشى الخروج لعملية عسكرية في غزة خشية من مقتل مئات الجنود

السعودية تؤكد رسميا مقتل خاشقجي في قنصليتها باسطنبول وتعلن توقيف 18 شخصا في إطار التحقيق

صحيفة: «حماس» ترفض طلبين مصريين و «مسيرات العودة» خارج التفاهمات

شرط ليبرمان لاستئناف ادخال الوقود لغزة.. ماهو؟

مصدر تركي يكشف تفاصيل مرعبة عن التمثيل بجثة خاشقجي

تساؤلات إسرائيلية: لماذا جاءت مسيرات الجمعة أهدأ من سابقاتها؟

الأخبار الرئيسية

شيلح - ارشيف

عضو الكنيست شيلح: نتنياهو المسؤول الوحيد عن هزيمتنا في غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف درجة نارية شرق رفح دون اصابات

سعدات

سعدات: فتح أنهت الدور القيادي لمنظمة التحرير واستخدمتها بالصراع الداخلي

معبر كرم ابو سالم

هآرتس : الجيش سيستغل الهدوء النسبي لإدخال الوقود لغزة وترجيحات بدخوله غدا

عباس كامل وهنية

صحيفة : مصر تبلغ حماس بموعد زيارة كامل و خلافات حول آليات صرف رواتب موظفي غزة