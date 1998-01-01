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رام الله:بنك القدس يستثمر في شركة إكسبرتس للحلول المتكاملة

السبت 20 أكتوبر 2018 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله:بنك القدس يستثمر في شركة إكسبرتس للحلول المتكاملة



رام الله /سما/

قام بنك القدس باستثمار أسهم في شركة اكسبرتس إحدى الشركات الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة بتكنولوجيا المعلومات في فلسطين.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم تضمنت إتفاق الطرفين على دخول بنك القدس كشريك استراتيجي، واستحوذ على 35% من أسهم الشركة والتي ينتج عنها رفع رأس المال العام للشركة وبالتالي توطيد العلاقة بين الطرفين بمختلف المجالات الأمر الذي يؤدي إلى تطوير أعمال الشركة وفتح السوق الخارجي له وإستثمار العقول من الخرجين الجدد.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر البنك في رام الله يوم الثلاثاء الماضي ووقعها عن بنك القدس الرئيس التنفيذي صلاح هدمي وعن جانب اكسبرتس وقعها رئيس مجلس الإدارة مصطفى سلامة بحضور زيد جراب مدير دائرة التخطيط الإستراتيجي لبنك القدس.

وقال هدمي خلال التوقيع، يسعى البنك من خلال هذه الشراكة إلى إنتاج أذرع إستثمارية في القطاعات الحيوية التي تمتلك قدرة كاملة على النمو، كما يسعى إلى تعزيز وترسيخ موقعه القيادي في فلسطين الذي يعمل فيه، الأمر الذي يعود إلى دعم و تفعيل أداء الاقتصاد عموماً.

وأكد هدمي أن البنك يهدف من هذه الشراكة إلى توفير الدعم اللازم للشركة وحوكمتها المؤسسية لتعزيز صمودها إزاء التحديات التي تواجهها بيئة الأعمال في المنطقة.

بدوره قال سلامة" نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع البنك القدس؛ حيث إذ كان البنك شريكاً رئيسياً لنا في عملياتنا فأنه من شأن هذا الاستثمار تطوير أعمال الشركة وفتح آفاق جديدة كما أنه نستطيع من خلال هذه الشراكة أن نوجه رسالة إيجابية حول إمكانيات نمو الاقتصاد المحلي."

يذكر أن بنك القدس يحرص منذ بداية انطلاقه في السوق المحلي على الاستثمار والاستحواذ بفعالية في الشركات والمؤسسات ذات الطروحات التفاعلية والتي لها مساس مباشر بالقطاع المصرفي، ومن هنا جاء استثمار البنك في شركة إكسبرتس لحلول المتكاملة.

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