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الشرطة: مصرع مواطن وإصابة 185 اخرين في 223 حادث سير

السبت 20 أكتوبر 2018 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

 لقي مواطن مصرعه واصيب 185 اخرون بجروح،  في 223 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت  223 حادث سير نتج عنها مصرع شخص، وإصابة 185 شخصا وصفت أربع اصابات منها بالخطيرة، و15 بالمتوسطة،  فيما وصفت اصابة 166 بالبسيطة .

وأضاف البيان: ان شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 14602 مركبة، وأنزلت عن  الشارع 179 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 6692 مخالفة مرورية، وحجزت 152 مركبة للتأكد من  قانونيتها واتلفت 195 مركبة غير قانونية .

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