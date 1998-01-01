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الرئيس عباس إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية غدا

السبت 20 أكتوبر 2018 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية غدا



رام الله/سما/

قال سفير دولة فلسطين لدى سلطنة عمان تيسير جرادات، إن الرئس محمود عباس سيقوم بزيارة رسمية لسلطنة عمان غدا الأحد، بناء على دعوة من السلطان قابوس بن سعيد، تستمر ثلاثة أيام.

وأضاف ان الرئيس سيلتقي بالسلطان قابوس، وسيتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا وفي مقدمتها آخر التطورات على القضية الفلسطينية، والظروف التي تحيط بالخطوات الأخيرة بما يخص مدينة القدس، كذلك العلاقات الثنائية المتطورة بين فلسطين والسلطنة، وسبل تطويرها وتعزيزها.

وأشار إلى أنه سيتم البحث في العديد من القضايا الإقليمية التي تشهدها المنطقة وسبل تعزيز الموقف الغربي في مواجهة التحديات الراهنة.

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