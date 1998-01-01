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فيديو.. ليفانتي يهزم ريال مدريد ويضع لوبيتيجي على حافة الإقالة

السبت 20 أكتوبر 2018 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفانتي يهزم ريال مدريد ويضع لوبيتيجي على حافة الإقالة



وكالات / سما /

حقق ليفانتي فوزاً صعباً ومستحقاً على ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم التي جرت بعد ظهر اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل ليفانتي الهدف الأول عن طريق المهاجم خوسي لويس موراليس في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول ، وذلك من خلال كرة بينية متقنة جاءت من عمق دفاع ريال مدريد بحيث تمكن من مراوغة حارس المرمى ووضع الكرة في الشباك

وتمكن ليفانتي من مضاعفة النتيجة في الدقيقة الثالثة عشر بواسطة المهاجم روجر مارتي سالفادور ، حيث احتسب الحكم كوادرا فيرنانديز ركلة جزاء بعد الاحتكام إلى تقنية الإعادة بالفيديو إثر لمسة يد على المدافع الفرنسي رافاييل فاران.

ومع فشل ريال مدريد في الوصول إلى مرمى ليفانتي في الشوط الأول ، فقد قرر المدرب جولين لوبيتيجي الاعتماد على المهاجم كريم بنزيما ولاعب خط الوسط داني سيبايوس في الشوط الثاني من أجل زيادة الفعالية الهجومية بشكل أكبر.

وضغط النادي الملكي على مرمى ليفانتي في منتصف الشوط الثاني وصنع عدد كبير من الفرص ، لكن الطريقة الدفاعية التي اعتمد عليها الفريق الضيف وتألق حارس مرماه وافتقاد لاعبي ريال مدريد للمسة الاخيرة حال دون الوصول إلى الشباك.

وتمكن ريال مدريد من تسجيل أول هدف بعد أربع مباريات عن طريق المدافع مارسيلو في الدقيقة الواحدة والسبعين إثر تمريرة من المهاجم كريم بنزيما داخل منطقة الجزاء ، فيما سدد النجم البرازيلي كرة قوية استقرت في أعلى الزاوية اليسرى.

وفشل ريال مدريد بتحقيق أي فوز في آخر أربع مباريات على التوالي في الدوري الإسباني ، فيما لم يتعثر في خمس مباريات في الليجا منذ خسارته في خمس لقاءات في مايو 2009 ، مما تسبب بموجهة انتقادات عنيفة انتهت بإقالة المدرب خواندي راموس.

ورفع ليفانتي رصيده بعد هذا الفوز الكبير إلى النقطة الثالثة عشر في المركز السابع مؤقتاً في الترتيب العام للدوي الإسباني لكرة القدم ، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة الرابعة عشر في المركز الخامس ، وهو مرشح للتراجع عند اكتمال بقية اللقاءات.

#ليفانتي #ريال مدريد

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