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الحساينة يتفقد مشاريع البنية التحتية الممولة من المنحة الكويتية في غزة

السبت 20 أكتوبر 2018 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، اليوم السبت، عددا من مشاريع الطرق والبنية التحتية الممولة من المنحة الكويتية، اشتملت على شارع الشعف، ومنطقة القبة في الشجاعية وشارع رقم (10) شرق غزة .

وشكر الحساينة باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، أمير دولة الكويت الشقيقة صباح الأحمد الصباح، والحكومة الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا.

وقال الوزير الحساينة "قمنا بتوجيهات سامية من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بجولة تفقدية على مشاريع الطرق والبنية التحتية الممولة من المنحة الكويتية لإعادة اعمار غزة، حيث يجري العمل فيها بتقدم ملموس، ونعمل على تذليل العقبات كافة أمام هذه المشاريع" .

#مفيد الحساينة

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