أبو النجا يشيد بجهود المستشفى الميداني الأردني بغزة

غزة / سما /

أشاد الوزير إبراهيم أبو النجا محافظ غزة بالجهود الطبية الكبيرة التي يقوم بها طاقم المستشفى الميداني الاردني في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير العلاج لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

جاء ذلك خلال زيارته ووفد من مدراء المحافظة لمقر المستشفى الميداني الاردني للترحيب بفوج (غزة 54) حيث كان في استقباله العقيد ركن بشار الغزاوي قائد المستشفى وطاقم العاملين.

ونقل محافظ غزة تحيات السيد الرئيس محمود عباس لهم، مضيفا ان هذه الزيارة تأتي تقديرا ووفاء للعاملين في المستشفى الميداني الأردني والذين يعملون في القطاع افواجا متتالية منذ بداية العام 2009م وعاشوا معنا في كافة الظروف الصعبة ولم يتأخروا عن تقديم يد العون والمساعدة لأبناء شعبنا.

وأشار محافظ غزة الى عمق العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والأردني، مؤكدا ان هذه العلاقات هي التي حمت القضية الفلسطينية في العديد من المحطات التاريخية، موجها التحية والتقدير إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية.

من جانبه شكر العقيد ركن بشار الغزاوي قائد المستشفى السيد المحافظ والوفد المرافق له على هذه الزيارة، والتي تعبر عن مدى الامتنان والتقدير للجهود الاردنية في خدمة القضية الفلسطينية.

وفي ختام الزيارة قدم المحافظ أبو النجا درعا تقديريا لإدارة المستشفى، فيما قدم العقيد الغزاوي درع القوات المسلحة الملكية الاردنية للسيد المحافظ.