جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة تزرع 840 شتلة الشهر الماضي

السبت 20 أكتوبر 2018 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

زرعت دائرة الحدائق بالإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة 840 شتلة في جزر الشوارع ومرافق ومؤسسات عامة، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن جهودها لتحسين الواقع البيئي في المدينة.


وذكرت الدائرة في تقريرها الشهري، أنه تم زراعة 287 شتلة في عدة شوارع أبرزها؛ شارع الأقصى، والمنصورة، والبساتين، وشارع تونس، والكرامة شرق المدينة، وكذلك 269 شتلة في مراكز تابعة للبلدية و78 شتلة في حديقة المنتزه الرئيس وحديقة الحيوان، و215 شتلة في مؤسسات عامة منها: مقر القيادة العامة للشرطة، ووزارة المواصلات، ومدرستي صبحي أبو كرش والموهوبين.


وأشارت إلى تقليم 441 شجرة في الشوارع والحدائق العامة ومنها: حديقة الصداقة، والجندي المجهول، وحديقة الرشيد، وميدان أبو علبة وشارع جمال عبد الناصر المعروف بـ"الثلاثيني"، وفي حدائق وشوارع مختلفة من المدينة.


ودعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة الحفاظ على الأشتال وعدم العبث بالأشجار المزروعة في الشوارع والحدائق والأماكن العامة حفاظاً على الصحة البيئية والمظهر الجمالي للمدينة، موضحةً أنها تبذل جهودا كبيرة لزيادة المساحات الخضراء المزروعة بالأعشاب والأشجار كما في أراضي السرايا والكتيبة لتوفير أماكن تنزه للمواطنين .

#بلدية غزة #شتلة

أخبار ذات صلة

الهيئة المستقلة : وفاة 16 مواطنا في ظروف غير طبيعية الشهر الماضي في فلسطين

شهداء فلسطينيون - ارشيف

مركز الحوراني : سقوط أربعة شهداء وتصعيد الاستيطان خلال الشهر الماضي

ماجد فرج - ارشيف

هارتس : ماجد فرج التقى وزير الخارجية الاميركي بومبيو في واشنطن الشهر الماضي

أبو عيطة

أبو عيطة : صرف رواتب بنسبة 50% لموظفي غزة عن الشهر المقبل

قمة عربية- ارشف

اجتماع وفد وزاري عربي بشأن القدس الشهر المقبل

شهداء

184 شهيدا و76 حالة بتر منذ نهاية آذار الماضي في غزة

الأكثر قراءة اليوم

الهندي: سنحصد إنجازات كبيرة خلال الأيام القادمة

معاريف : نتنياهو يخشى الخروج لعملية عسكرية في غزة خشية من مقتل مئات الجنود

السعودية تؤكد رسميا مقتل خاشقجي في قنصليتها باسطنبول وتعلن توقيف 18 شخصا في إطار التحقيق

شرط ليبرمان لاستئناف ادخال الوقود لغزة.. ماهو؟

عشرات الاصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال الاسرائيلي للمتظاهرين شرق قطاع غزة

مصدر تركي يكشف تفاصيل مرعبة عن التمثيل بجثة خاشقجي

رويترز: الملك سلمان يؤكد سلطته ويكبح سلطة الأمير ولي العهد!

الأخبار الرئيسية

معبر كرم ابو سالم

هآرتس : جيش الاحتلال سيستغل الهدوء النسبي لإدخال الوقود لغزة

عباس كامل وهنية

صحيفة : مصر تبلغ حماس بموعد زيارة كامل و خلافات حول آليات صرف رواتب موظفي غزة

ترامب ونتنياهو

موقع عبري يكشف ماذا طلب ترامب من نتنياهو حول الحرب على غزة ؟

حدود غزة - ارشيف

تساؤلات إسرائيلية: لماذا جاءت مسيرات الجمعة أهدأ من سابقاتها؟

خاشقجي - ارشيف

السعودية تؤكد رسميا مقتل خاشقجي في قنصليتها باسطنبول وتعلن توقيف 18 شخصا في إطار التحقيق