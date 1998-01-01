بلدية غزة تزرع 840 شتلة الشهر الماضي

غزة / سما /

زرعت دائرة الحدائق بالإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة 840 شتلة في جزر الشوارع ومرافق ومؤسسات عامة، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن جهودها لتحسين الواقع البيئي في المدينة.



وذكرت الدائرة في تقريرها الشهري، أنه تم زراعة 287 شتلة في عدة شوارع أبرزها؛ شارع الأقصى، والمنصورة، والبساتين، وشارع تونس، والكرامة شرق المدينة، وكذلك 269 شتلة في مراكز تابعة للبلدية و78 شتلة في حديقة المنتزه الرئيس وحديقة الحيوان، و215 شتلة في مؤسسات عامة منها: مقر القيادة العامة للشرطة، ووزارة المواصلات، ومدرستي صبحي أبو كرش والموهوبين.



وأشارت إلى تقليم 441 شجرة في الشوارع والحدائق العامة ومنها: حديقة الصداقة، والجندي المجهول، وحديقة الرشيد، وميدان أبو علبة وشارع جمال عبد الناصر المعروف بـ"الثلاثيني"، وفي حدائق وشوارع مختلفة من المدينة.



ودعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة الحفاظ على الأشتال وعدم العبث بالأشجار المزروعة في الشوارع والحدائق والأماكن العامة حفاظاً على الصحة البيئية والمظهر الجمالي للمدينة، موضحةً أنها تبذل جهودا كبيرة لزيادة المساحات الخضراء المزروعة بالأعشاب والأشجار كما في أراضي السرايا والكتيبة لتوفير أماكن تنزه للمواطنين .