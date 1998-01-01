طبيب من غزة يبتكر نظارات للكشف عن الجلطة الدماغية

غزة / سما /

كونها تحتل المركز الثالث لأخطر مسببات الوفاة، بعد الجلطات القلبية وأمراض السرطان، يأمل طبيب من غزة أن يساهم ابتكاره في إنقاذ مرضى الجلطة الدماغية (1600 حالة لكل مليون شخص وفق الدراسات الحديثة)، من خلال تشخيصها والتنبؤ بحدوثها عبر العين.



د. وليد مفيد البنا (35 عامًا)، ولد في غزة وأمضى فيها سنوات مراهقته، أنهى دراسة الطب البشري سنة 2009 بجامعة كولونيا في ألمانيا، وتخصص في جراحة المخ والأعصاب في المستشفى الجامعي في مدينة آخن، حيث يعمل هناك مستشارًا في جراحة المخ والأعصاب، أثبت نفسه كقيمةٍ علمية ذات سمعة طيبة في مجاله خلال السنوات التسع الماضية.



ورغم انشغاله بالطب، إلا أنه لم يترك موهبته بالتكنولوجيا والبرمجة، تلك الموهبة التي لازمته منذ صغره، فقد مزج بين تخصصه وموهبته لابتكار واكتشاف ما يعزز راحة المرضى ويمنحهم الشعور بالأمان.



كحائز على جائزة أفضل بحث طبي في ألمانيا (الجمعية الألمانية للطب العصبي وطب الطوارئ DGNI7)، حقق وليد تقدمًا كبيرًا في دراسة طرق تشخيص السكتات الدماغية والتنبؤ بحدوثها عبر العين.



الطبيب المقيم في مدينة بون الألمانية، والذي أنهى الثانوية العامة في مدرسة خليل الوزير بغزة، يؤكد على أن "غزة تحتوي الكثير من الطاقات الشبابية المبدعة، رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة والظروف القاسية التي يعانونها، ويجب العناية بها وتطوير قدراتها".







نظارة ذكية



رغم أن جرّاحي الأعصاب معتادون على القيام بالإجراءات التدخلية؛ تبقى العين هي المدخل الأسهل والأسرع والأوضح للتعرف على حالة المخ. ابتكار د. البنا عبارة عن نظارات لتحليل شبكية العين للكشف عن صحة الدماغ، هذا الابتكار يُمكن أن يدعم مراقبة مرضى الجلطة الدماغية التي يقع الملايين من الناس حول العالم فريسة لها كل عام.



بمجرد حدوث جلطة دماغية، تزداد فرصة الإصابة بجلطة متكررة مباشرةً، ولذلك تتم مراقبة المرضى لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل بوحدة العناية الفائقة بعد تعرضهم للجلطة. وكجزءٍ من عملية المراقبة، يستخدم استخدم فريق الأطباء العاملين برئاسة د. البنا كاميرات كبيرة لفحص عين المريض، فيما يأتي ابتكار د. البنا ككاميرا ذكية تقوم بفحص الشبكية بشكل أدق وأسرع.



تركيب هذه الكاميرا الذكية يحسّن جودة عملية مراقبة الدماغ، ويمنح الأطباء مزيدًا من الطرق الفعالة لمراقبة المرضى خلال مرحلة تعافيهم، كما يوفر بيانات إرشادية يتم من خلالها تحديد مدى الحاجة لإجراء المزيد من التدخل أو الفحوصات.



هذا وتعكس شبكية العين وأوعيتها التغيرات الدماغية المرضية بشكل فوري، ويمكن لمزودي الرعاية الصحية وضعها على رأس المريض للحصول على قراءات شاملة ودقيقة وسريعة.







نجوم العلوم



وعن دوافعه للمشاركة ببرنامج "نجوم العلوم" يقول د. البنا "لا تتحقق الإنجازات العظيمة بسهولة، ولا شك في أن برنامج نجوم العلوم يدعم التغيير الإيجابي داخل غرفة العمليات وخارجها؛ فالأمر متروكٌ لنا لاغتنام هذه الفرصة".



بدأ د. البنا مشواره في البرنامج باختياره ضمن المخترعين التسعة، بمشروع معقد للغاية لبناء نظارة طبية تكشف الجلطة الدماغية قبل حدوثها، فقط عن طريق العين.



"نجوم العلوم" هو برنامج تلفزيون تعليمي وترفيهي، أُطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويُعتبر البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار. تأسس البرنامج عام 2008 بهدف تمكين الشباب العربي من تطبيق حلول مبتكرة للمشكلات الإقليمية من خلال العلوم والتكنولوجيا.



وفيما يحتفل بمرور عقد على تأسيسه، أثبت برنامج "نجوم العلوم" بأنه مُحفز إيجابي للتغيير العلمي والتكنولوجي في المنطقة، فهو يحظى بنسب مشاهدة عالية وحضور قوي على منصات التواصل الاجتماعي، تصل إلى 2.5 مليون متابع.



ويتخطى عدد خريجي البرنامج 131 مخترعًا من 18 دولة عربية، ممّن نجحوا في تحقيق النجاح تلو الآخر، فقد نجحوا في جمع أكثر من 14 مليون دولار أمريكي على شكل إيرادات ومنح وتمويل جماعي بشكل مستقل، فضلًا عن فوزهم بمئات جوائز الابتكار، كما ساهم خريجي البرنامج في تأسيس شركات، توفير فرص عمل، المشاركة في حوارات ملهمة، وبناء مدارس، مُلهمين بذلك جيلًا كاملًا.



وعلى مدار 10 أسابيع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم مشاريع 9 مخترعين، ضمن مرحلتي نمذجة المنتج وتقييم الأسواق، ليبقى أربعة مرشحين يصلون لمرحلة التصفيات النهائية لتقاسم جائزة مالية، تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي، لتمويل مشروعاتهم، وذلك بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت.



بالنسبة لـ د. البنا، فالفوز بجهازٍ لإنقاذ الحياة من خلال برنامج "نجوم العلوم" سيكون احتفاءً مشرفًا بمناسبة مرور عقد من الإبداع العربي.

