رئيس بلدية دورا يعقد إجتماعاً مع سلطة المياه ووزارة التنمية البريطانية

عقدت بلدية دورا ممثلة برئيسها اللواء احمد سلهوب اجتماعاً مع سلطة المياه ممثلة بمدير محطات الصرف الصحي عادل ياسين ويوسف عوايص وبحضور ميشل صنصور من وزارة التنيمة البريطانية.

جاء ذلك بناء على دعوة من القنصلية البريطانية وبعد زيارتها لبلدية دورا والإطلاع على احتياجاتها، خاصة في مشاريع المياه والصرف الصحي.

وثمن رئيس بلدية دورا في بداية اللقاء اهتمام وزارة التنيمة البريطانية بمشاريع بلدية دورا وخاصة الصرف الصحي في المدينة والتخفيف من الاثر البيئي على المواطنين من عدم المقدرة من تشغيل شبكة صرف صحي في المدينة.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع على تعديل الخطة الرئيسية من محطة مركزية للمعالجة الى محطتين احدهما ابو القمرة بقدرة 2000 كوب يومي والاخرى في المنطقة الغربية من المدينة وعلى ان يتم التنفيذ بمرحلتين وبما يخدم الواقع الموجود والشبكة المنفذه ، كما انه ستقوم البلدية بتجهيز مخطط المساحة والشبكية للموقع المقترح لمحطة ابو القمرة.

وفي نهاية الإجتماع تعهدت سلطة المياه بادراج المشروع على موازنة عام 2020 كون موازنة السلطة تعتمد في شهر حزيران أي موازنة 2019 تم اعتمادها.