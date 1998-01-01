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مصدر أمني: اعتقال الاحتلال لأبناء الأجهزة الأمنية استمرار لحملة مسعورة في الأرض الفلسطينية

السبت 20 أكتوبر 2018 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر أمني: اعتقال الاحتلال لأبناء الأجهزة الأمنية استمرار لحملة مسعورة في الأرض الفلسطينية



رام الله /سما/

- قال مصدر أمني مسؤول إن اعتقال سلطات الاحتلال العقيد في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية جهاد الفقيه، وأبناء الأجهزة الأمنية والكادر الوطني وكافة أبناء شعبنا، وخصوصا في عاصمتنا قدس الأقداس، تأتي استمرارا للحملة المسعورة للاحتلال في القدس والخان الأحمر وكافة الأرض الفلسطينية.

وأضاف ان هذه الحملة تتزامن مع حملة التشهير والتشويه التي يمارسها أعوان الاحتلال وعصابته ضد الرموز الوطنية وأجهزة الأمن الفلسطينية، لضرب روح الصمود بهدف تمرير مشاريعهم المشبوهة في تهويد القدس وتسريب عقاراته وأراضيه من قبل أفراد مشبوهين.

وأكد أن هذه الإجراءات المرفوضة والمدانة لن تثنينا عن القيام بواجباتنا الوطنية تجاه شعبنا وأرضنا وخصوصا في قدس الأقداس.

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