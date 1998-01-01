الاولى : ديربي الشمال انتهى بالتعادل وانتصاران للعيسوية واسلامي قلقيلية

رام الله / سما/

جرت الجمعة ثلاث مباريات في اطار الاسبوع السابع لدوري الدرجة الاولى حيث فاز العيسوية على دورا 3-1 ليرتفع رصيد العيسوية الى "13 " نقطة فيما تجمد رصيد دورا عند النقطة "5"

وانتهى ديربي الشمال بالتعادل 1/1 ليرفع طوباس رصيده الى " 13" نقطة فيما اصبح رصيد جنين "10" نقاط .

وفي ملعب اريحا فاز اسلامي قلقيلية بهدف على هلال اريحا

العيسوية- دورا

واصل فريق دورا نزيف النقاط وتلقى خسارة هي الثالثة له هذا الموسم أمام ضيفه العيسوية وبثلاثة اهداف مقابل هدف واحد وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن المرحلة السادسة من دوري الدرجة الأولى ليتوقف رصيد دورا عند النقطة الخامسة بينما رفع العيسوية من غلته إلى 13 نقطة .

البداية جاءت حذرة من الفريقين ، وأولى المحاولات الحقيقية من جانب أصحاب الدار بهجمة عبر مخلص عمرو قطعت على مشارف صندوق العيسوية ، ومع الدقيقة 12 تحصل وسام الدرابيع على خطأ قريب عايد شيوخي تصدى للكرة وسدد بقوة كرة ابعدها الحارس لركنية غير مستغلة ، وأعلن الحكم عن ركلة جزاء لصالح دورا أهدرها الكركي عندما سدد كرة تألق الحارس أبو قلبين في التصدي لها

، وعاد الدرابيع وخطف كرة من أمام فادي ضحى ومرر لمحمد حراحشة الذي هيأ لمحمد الكركي وسدد كرة أبعدها الحارس لركنية غير مستغلة ، واصل دورا بسط أفضليته ومرر مخلص عمرو كرة ذكية قطعت من عبد الله إدريس قبل وصولها للكركي ، وتألق محمود عمر في إبعاد الكرة من أمام عيسى سويطي المنفرد ، وانذر الحكم محمد صبيح من العيسوية للخشونة ، مدرب العيسوية أشرك اللاعب عماد امطير مكان فادي أبو كف ، وفي الدقيقة 43 أهدر وسام الدرابيع فرصة من انفراد بالحارس وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر وانتهى الشوط سلبا .

ومع الثواني الأولى من عمر الشوط الثاني تمكن خليل بعيرات من افتتاح باب التسجيل من تسديدة من خارج صندوق دورا فشل الحارس أمين الدراويش في صدها لتستقر وسط المرمى وهدف التقدم للضيوف ، وفي الدقيقة 50 سجل عيسى سويطي الهدف الثاني للعيسوية بعد أن استغل دربكة داخل صندوق دورا خطف الكرة وسدد على يمين الحارس ، مدرب دورا أشرك أحمد شفيق مكان إبراهيم سويركي ، وتحصل دورا في الدقيقة 53 على ضربة جزاء تصدى محمد حراحشة للكرة ووضعها بكل ثقة على يمين الحارس وهدف التقليص ، بعد الهدف ضغط دورا بكل ثقه بغية تعديل الكفة ، وسدد أحمد شفيق كرة تهادت بجوار القائم الأيسر ، ومع الدقيقة 84 أطلق خليل بعيرات رصاصة الرحمة على دورا بتسجيله الهدف الثالث ، ولم تفلح محاولات دورا للعودة بالنتيجة وانتهى اللقاء بفوز العيسوية على دورا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

_ أدار اللقاء : للساحة جمعة أبو صبيح ، ساعده يعقوب أبو تركي ، ورامي حلاحله ، وممدوح حلاحله حكما رابعا ، وراقب المباراة علاء كاشور ، وقيم الحكام محمد جبريل .

جنين-طوباس

في لقاء استمر قويا من بدايته لنهايئه مع بعض التوتر الذي سمح برفع بطاقات ملونة في نهاية المباراة تعادل كل من الفريقين بهدف لكل منهما

قاد اللقاء: علاء الحوتري للساحة رائد عامر مساعد أول وأيسر شريم مساعد ثان،حكم رابع ماجد موافي،راقب المباراة : انيس سماحنه وقيم الحكام ياسين صلاحات

عدد الجمهور 1500 متفرج

الشوط الاول:- نظرا لاهمية المباراة لكلا الفريقين نادي طوباس الساعي نحو العودة للمنافسة على الصدارة ونادي جنين الساعي للتعويض وعلى وقع تنافس الديربي إن جاز التعبير كانت المباراة،فمنذ ان تحركت الكرة لم تهدأ حتى اسكتتها صفارة النهاية، ليكون مجمل اللقاء التعادل في اللعب والنتيجة مع اهدار الفرص الرائعة بين الفريقين، وفي التفاصيل ان الدقائق ال 14 التي تلت هدف السبق لجنين والذي جاء براسية محكمة من المدافع المندفع الذي تعامل بحيوية مع ركنية زميله فصبها في الشباك كانت في صد ورد قويين وجملة هجمات لم تسكن على وقع هتافات الجماهير المحتشدة للفريقين، وقد اتاح هذا الهدف لقبضة زمنية من السيطرة على الكرة انتجت عدة فرص لجنين كان ابرزها كرة باسل قضماني لمرعي ابو ريا في الدقيقة 18،، ثم عاد المدافع مأمون يعقوب ليرواغ اكثر من لاعب طوباسي ويرسل لمحمد عوض المتوغل قرب الشباك لكن الحارس الطوباسي انس العامودي اسرع وخلصها،، ومع انقلاب الصورة وترتيب الفريق الطوباسي الهجمات السريعة المضادة تمكن احمد دراغمة من تسديد كرة من الجانب الايسر من المرمى بعد ان تمكن من انكشاف الشباك لكنها مرت بجانب القائم الايمن في الدقيقة 31، لتشهد الدقائق التي امتدت من هذه الفرصة لنهاية الشوط بعض الضغط الطوباسي الذي كانت كراته تنتهي بكرات عالية او محبطة من دفاعات جنين بقيادة المنتشي عبد الله الطبال.

الشوط الثاني: جاء اشد حركة واكثر توترا، وبدى الطوباسيون اكثر اصرارا في كسر التفوق الجنيني، فكانت الاضواء تتجه نحو عبد الله ابو محسن المهاجم السريع ففي الدقيقة الاولى هجمة لابو محسن ذهبت الى الضياع، فرد محمد عمر بكرة طائرة من الجهة اليسرى علت العارضة في الدقيقة 48 من زمن المباراة،، فحاول سامح علوان ان يعدل الامر في الدقيقة 51 من تسديدة ارضية بعد ان عرض له محمد عمر كرة جاهزة لكنه سددها ارضية استقرت بين يدي الجارس الطوباسي، في الدقيقة 14 بالضبط كما في الشوط الاول اسقط عبد الله ابو محسن كرة من خلف الحارس ربيع بريك فنزلت في الشباك محرزا هدف التعادل، لتشد المباراة اكثر تلاها ضغط لجنين من اجل استعادة زمام التقدم، لكن احمد دراغمة عاد وهدد مرمى جنين في الدقيقة 84، وبعد ازدياد ضغط المباراة وظهور البطاقات الملونة من حمراء وصفراء زاد التوتر في المباراة مع اقترابها الى النهاية وجاءت الفرصة القاتلة لطوباس في الدقيقة 85 حيث سدد محمد فخري كرة قوية نحو شباك جنين صدتها الزاوية اليسرى عن الشباك لتكون اخطر فرصة في الشوط الثاني.

بطاقات حمراء: محمد السعدي، عبد الله الطبال / نادي جنين و احمد دراغمة / نادي طوباس.

هلال اريحا - اسلامي قلقيلية

فاز اسلامي قليقيلية على هلال اريحا في عقر داره بهدف دون رد في المباراة التي جرت احداثها على ستاد بلدية اريحا .

احداث المباراة: في الربع الأول من عمر الشوط الأول لم يسجل الفريقين اية خطورة على مرمى كلا الفريقين، فانحصر اللعب في منتصف الملعب حيث التمريرات المقطوعة وبلا عناوين.

في الدقيقة (18) توغل ناجح لمحمد خليل براهمة من ميسرة دفاع الاسلامي وسدد كرة قوية على يمين الحارس الذي ابعدها الى ركنية. تكررت محاولات اصحاب الارض الذي اعتمد مهاجموه في بعض الاوقات على التسديد على مرمى الاسلامي من خارج المنطقة دون خطورة.

في المقابل شن الاسلامي هجمة خطيرة من ميمنة الهلال انتهت بتسديدة قوية للاعب ابو محمد عودة جانبت القائم الايمن للحارس محمد ابو العسل،. وكرر نفس اللاعب محاولات التسجيل، وسجلت له محاولتان خطيرتان صدى الحارس الاولى وابعد الثانية قبل ان تجتاز خط المرمى.

تبادل الفريقان الفرص هنا وهناك حتى جاءت كلمة الفصل للضيوف في الدقيقة (42) عندما استغل محمد عودة خطأ دفاعيا للهلال وارسل كرة مقوسة من فوق الحارس محمد ابو العسل لتستقر في الشباك مفتتحاً التسجيل لمصلحة الاسلامي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الاسلامي بهدف دون رد.

الشوط الثاني: استهل هلال اريحا الشوط الثاني بالضغط على مرمى محمد عزت، فاضاع مهاجمو الهلال العديد من الفرصة امام المرمى.

وكانت اخطر تلك المحاولات انفراد منذر الشويكي بالحارس محمدعزت فسدد كرة ضعيفة ارتطمت بقدمه وابعدت خارج الملعب.

في المقابل ورغم غياب (6) لاعبين اساسيين في صفوف الاسلامي الا انه لعب بطريقة جيدة اتاحت له الوصول بسهولة لمناطق الهلال ونجح في تهديد مرمى ابو العسل في اكثر من مناسبة وكاد عبادة سمحان ان يضيف الهدف الثاني للاسلامي من تسديدة قوية من زاوبة الصندوق ابعدها ببراعة محمد ابو العسل الى ركنية.

سيطر الهلال على مجريات اللعب وحاصر لاعبي الاسلامي في منتصف ملعبه واضاع البديل عبود براهمة وخليل براهمة فرص سهلة كادت ان تضع الهلال في المقدمة لولا رعونة التهديف امام المرمى ويقظة البدرساوي ورفاقه في الخطوط الخلفية ومن خلفهم الحارس المتألق محمد عزت. لم يفلح الهلال في ادراك هدف التعديل ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز الاسلامي على هلال اريحا 1/صفر.

الحكام/ براء ابو سريس للساحة، امين الحلبي مساعد حكم اول، كنان بعجاوي، عمر دولة حكماً رابعاً، ابراهيم غروف مقيم حكام، خالد الصياد مراقب مباراة.