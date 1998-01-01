اكاديمية حارة النصارى تحظى بكأس بطولة مار فرنسيس

القدس / سما /

خطف أبناء المدرب الياس كارمي كأس المركز الاول من بطولة مار فرنسيس لكرة القدم "النسخة السادسة" التي انطلقت على الملعب المعشب التابع لمركز تراسنطا الراعوي في بيت حنينا، وبرعاية من أبن القدس والبلدة القديمة رجل الاعمال بنايوت بنايوت.

وشاركت بالبطولة ستة فرق مقدسية هي: "المنظم" اكاديمية حارة النصارى ، تراسنطا بيت حنينا، نادي الاتحاد الارثوذكسي العربي بالقدس، نادي الروم الكاثوليك ، نادي الارمن، بيت فاجي ، وخصصت البطولة لفرق جيل "فوق 18 عاما"، حيث تكون كل فريق من 12 لاعبا، وجرت البطولة بحضور عدد من أعضاء الاسرة الرياضية المقدسية ورؤساء الاندية والفرق المشاركة، ورجال الاعمال رئيس النادي الارثوذكسي العربي موسى الجرجوعي ورجل الاعمال يعقوب حبش وراعي البطولة رجل الاعمال بنايوت بنايوت وجمهور الكرة المقدسية،وحظي بكأس المركز الاول فريق اكاديمية حارة النصارى، وكأس المركز الثاني ذهب لخزائن النادي العربي الارثوذكسي . ووجه الياس كارمي الشكر لجميع الفرق المشاركة والحكام وراعي البطولة رجل الاعمال بنايوت بنايوت والراعي الاعلامي شبكة ووكالة بال سبورت، وتراسنطا بيت حنينا مستضيف البطولة.

فيما أشاد رجل الاعمال المقدسي موسى جرجوعي بالقائمين على البطولة والفرق المشاركة، وابدى سعادته بحضور فعاليات البطولة .