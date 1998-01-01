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تطبيق يتجسس على مستخدمي واتساب

السبت 20 أكتوبر 2018 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق يتجسس على مستخدمي واتساب



وكالات / سما /

طورت شركة إنترنت تطبيقا مزعجا يمكّن مستخدميه ما يشبه التجسس على سلوك مستخدمي واتساب الآخرين الموجودين لديهم في قائمة المتصلين.

والتطبيق الذي يحمل اسم Chatwatch، يصل مباشرة إلى بيانات مستخدمي واتساب لكي يتجسس على سلوكهم.

ويعتمد التطبيق على حالة المستخدم في واتساب "متصل / غير مصتل" لإخبار المستخدمين الآخرين عن الأوقات التي يستخدم فيها أصدقاؤهم واتساب، وحتى يمكنه أن يقدّر متى يخلد هؤلاء إلى النوم في كل يوم.

وبإمكان التطبيق أيضا أن يربط البيانات الخاصة بشخصين موجودين لديك على قوائم الاتصال في واتساب لتحديد ما إذا كانوا يتواصلون مع بعضهم البعض في وقت ما.

وحتى لو قمت بإلغاء حالة "متصل / غير متصل" في واتساب، يمكن لتطبيق Chatwatch الوصول إلى الحالة الحقيقية للمستخدم، وذلك من خلال إنشاء مراسلة خفية مع مشترك ما يمكن من خلالها برمجيا معرفة حالته الحقيقية.

وتدخلت غوغل وأبل في أكثر من مرة لحذف هذا التطبيق من المتاجر، لكنه عاد مجددا، كما أصبح يوفر خدماته "التجسسية" عبر موقع الإنترنت بطرق غير مجانية.

#تطبيق #واتساب

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