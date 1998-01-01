الفتياني : حماس واجهة تحالف شيطاني تقوده أميركا وإسرائيل

رام الله / سما /

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن حركة "حماس" واجهة تحالف شيطاني تقوده إسرائيل والإدارة الأميركية، لضرب المشروع الوطني وإبقاء الاحتلال.

وأكد الفتياني في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أن "حماس" تسعى إلى سلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية، من خلال مبررات إنسانية، وأن كل ما تقوم به هو تقديم أوراق اعتماد مجانية للاحتلال لتمرير ما يريده.

وأضاف ان تصريحات القيادي في "حماس" محمود الزهار التي نفى فيها مسؤولية حركته عن إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه بئر السبع، واتهام السلطة الوطنية بالوقوف وراء ذلك، هي تصريحات ليست ضد القيادة فقط وانما ضد شعبنا بأكمله.

وتابع الفتياني ان تصريحات الزهار أسقطت المقاومة التي يدعيها، عندما قال "إن هدف إطلاق الصاروخ كان تخريب العلاقة الأمنية"، مبنيا أن "حماس" تتقاطع مع إسرائيل للإبقاء على الوضع الراهن في قطاع غزة، لتحقيق مصالح قيادتها على حساب المصلحة الوطنية.