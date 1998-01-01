آبل تعدّل صفحة الخصوصية وتسمح لعملائها بتنزيل بياناتهم

وكالات / سما /

أجرت شركة آبل بعض التعديلات في صفحة الخصوصية في موقعها الإلكتروني، وذلك بعد شهر من طرح أحدث هواتف آيفون وحواسيب ماك.

وربما لن تلاحظ الكثير من التعديلات مقارنة بالسنوات السابقة، حيث ما تزال صفحات الخصوصية تضم ذات عبارات الالتزام بحماية خصوصية المستخدمين، على شاكلة أن الخصوصية "حق إنساني أساسي"، وأن معلوماتك موجودة في معظمها على جهازك الآيفون والآيباد والماك.

لكن الجديد أنه مع مزايا الأمن والخصوصية الجديدة في نظام التشغيل "آي أو إس 12" و"ماك أو إس موهافي"، تم تحديث الصفحة لتضم معلومات جديدة عن تشفير مكالمات الفيديو الجماعية من الطرف إلى الطرف عبر تطبيق فايس تايم، وتحسينات في حماية التتبع الذكية وكيف أنها "تستخدم الخصوصية التفاضلية لفهم الميزات الأكثر شيوعا حتى يمكن تحسينها دون القدرة على التعرف على المستخدمين الفرديين".

أما الإضافة الأكثر أهمية هنا فهي أن آبل وسعت بوابة بياناتها لتسمح لعملائها في الولايات المتحدة بالحصول على نسخة من البيانات التي تحتفظ بها الشركة عنهم.

ويمكن تحميل تلك البيانات باتباع الخطوات التالية:

1- توجه إلى بوابة الخصوصية لآبل، وذلك بتسجيل الدخول في موقعprivacy.apple.com باستخدام هوية آبل الخاصة بك وكلمة مرورك، ثم أدخل رمز التعريف بخطوتين إذا كنت أعددته من قبل.

2- اطلب نسخة من بياناتك:

من هذه الصفحة انقر على "احصل على نسخة من بياناتك"، واختر البيانات التي ترغب بتنزيلها، أو انقر على "اختر الكل". كما سيكون لديك خيار تجزئة ملف التنزيل إلى ملفات أصغر.

3- تابع عملية التحقق من الحساب:

حيث ستتحقق آبل من أنك حامل الحساب، وربما تطلب منك بعض المعلومات. وبمجرد أن تكون البيانات جاهزة للتنزيل ستحصل على إشعار أنها متاحة للتنزيل، وسيكون أمامك أسبوعان لتحميل الملف المضغوط (zip).

وفي حال لم يكن خيار "احصل على بياناتك" متاحا على الفور، فربما يكون بحاجة إلى وقت أطول كي يتوفر لكافة عملاء آبل.