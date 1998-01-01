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ترجيحات بدخوله يوم غد الأحد

هآرتس : جيش الاحتلال سيستغل الهدوء النسبي لإدخال الوقود لغزة

السبت 20 أكتوبر 2018 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس : جيش الاحتلال سيستغل الهدوء النسبي لإدخال الوقود لغزة



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، اليوم السبت، أن ضباطًا كبار في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سيعملون على استغلال الهدوء النسبي الذي شهدته حدود قطاع غزة يوم أمس، من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وبحسب الموقع، فإن الطريقة التي عملت بها حماس على فرض الهدوء خلال التظاهرات وقيام أفرادها بدوريات على السياج ومنع المتظاهرين من الوصول إليه هي حافز آخر لتلك الجهات في المؤسسة في محاولة لإعادة تزويد غزة بالوقود.

ووفقًا للموقع، فإن ضباطًا في المؤسسة الأمنية والعسكرية أثاروا قضية استغلال أحداث أمس الهادئة مع التركيز على نشاطات حماس لتحقيق الهدوء بشكل إيجابي. مبينًا أن أولئك الضباط طالبوا بالنظر فيما جرى بأنه بادرة تشير إلى تغيير في هذا الاتجاه، وأن إسرائيل يجب أن تنقل رسالة من خلال مثل هذه الخطوة أنه طالما استمر الهدوء فإن غزة يمكن أن تشعر بالتحسن ويتم مكافأتها على ذلك.

ورجح الموقع أن يتم إعادة تزويد القطاع بالوقود يوم غد الأحد.

#جيش الاحتلال #وقود #غزة

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