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3 أندية لم تتذوق طعم التعادل في الممتازة

السبت 20 أكتوبر 2018 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 أندية لم تتذوق طعم التعادل في الممتازة



غزة / سما /

أسفرت منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة, عن العديد من النتائج الكبيرة, أبرزها فوز اتحاد الشجاعية على الهلال (5-0).

ورفع الانتصار رصيد "المنطار" إلى 6 نقاط في المركز السابع, موقعا على انتصاره الثاني هذا الموسم, مقابل 4 خسارات, ليبقى الفريق هو الوحيد برفقة بيت حانون الأهلي وخدمات خانيونس, الذين لم يحققوا أي تعادل حتى الآن.

وعلى غرار "المنطار", فإن "الحوانين" فاز في مباراتين أيضا, وخسر 4 مباريات, أما "الذئاب", فقد انتصر في لقاء وحيد, وتلقى 5 خسارات.

يشار إلى أن خدمات رفح يتصدر ترتيب دوري الممتازة برصيد 13 نقطة, بفارق نقطة واحدة أمام ملاحقه المباشر اتحاد خانيونس.

#أندية #الممتازة

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