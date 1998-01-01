اعتقال شاب بدعوى تنفيذ عملية طعن

القدس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا فلسطينيا عند مدخل مستوطنة قرب القدس بدعوى تخطيطه لتنفيذ عملية طعن.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، إن شابا فلسطينيا في العشرينيات من العمر من سكان قرية قطنّة، اعتقل اليوم بعد أن أثار شبهات حارس الأمن على مدخل مستوطنة "هار أدار" شمال غربي القدس، وبعد أن أوقفه واستجوبه اعترف الشاب أنه ينوي تنفيذ عملية طعن في المستوطنة.

وأضاف بيان الشرطة، أن الشاب اعترف أنه أخفى سكينا بالقرب المستوطنة لتنفيذ العملية، وعلى الفور هرعت قوات من جيش الاحتلال وما يسمى "حرس الحدود" إلى المنطقة، وعندما توجهت إلى المكان عثرت على سكين مخبأة هناك.

وبحسب بيان شرطة الاحتلال اعتقل الشاب ونقل إلى جهاز الامن الإسرائيلي للتحقيق معه.