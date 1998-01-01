انطلاق حملة لقطف الزيتون في الخليل

الخليل / سما /

انطلقت في تل الرميدة في الخليل، مساء الجمعة، حملة قطف الزيتون التي ينظمها تجمع شباب ضد الاستيطان وبمشاركة مؤسسات دولية منها مؤسسة العمل من اجل السلام والعدالة ومؤسسات تضامن دولية، جاءت خصيصا من دول امريكية واوروبية لمساعدة المزارع الفلسطيني في المناطق المستهدفة من الاحتلال ومستوطنيه، لجني ثمار شجرة الزيتون التي تعتبر رمز السلام ورمز الصمود والرباط في الارض الفلسطينية.

وقال عزات الكركي منسق الحملة في الخليل:" اننا نعمل من اجل تعزيز صمود السكان التي تعاني من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال في المناطق المغلقة من مدينة الخليل، حيث شارك العشرات من المتضامنين والنشطاء الاهالي في قطاف الزيتون، وحماية اشجار الزيتون والثمار من الاحتلال والمستوطنين".

واضاف الكركي، ان هذا العام يشارك بالاضافة للنشطاء الفلسطينيين نشطاء من دولة اسبانيا واقليم كاتلونيا، وايطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية.

وقال المهندس الزراعي مراد عمرو منسق تجمع شباب ضد الاستيطان، ان الحملة سوف تستمر لمدة عشرين يوما في محافظة الخليل، وتستهدف الحملة مساعدة الاهالي الساكنين في المناطق الساخنة من تل الرميدة ومحيطها ومحيط مستوطنة "كريات اربع" ومنطقة البقعة والبويرة.

واضاف عمرو ان سيتم تشكيل لجنة حراسة ليلية لحراسة محصول الزيتون من سرقة المستوطنين، حيث يسهر النشطاء والمتضامنون وينظمون جولات ميدانية ليلية للحماية.

وطالب عمرو القيادة الفلسطينية بحماية المزارعين ودعمهم بالادوات والعدد التي تساعدهم في قطف الزيتون، وتوجيه وارشاد المزارع الفلسطيني للصمود في ارضه ووطنة متحديا الاحتلال والاستيطان.