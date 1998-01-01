جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انطلاق حملة لقطف الزيتون في الخليل

السبت 20 أكتوبر 2018 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

انطلقت في تل الرميدة في الخليل، مساء الجمعة، حملة قطف الزيتون التي ينظمها تجمع شباب ضد الاستيطان وبمشاركة مؤسسات دولية منها مؤسسة العمل من اجل السلام والعدالة ومؤسسات تضامن دولية، جاءت خصيصا من دول امريكية واوروبية لمساعدة المزارع الفلسطيني في المناطق المستهدفة من الاحتلال ومستوطنيه، لجني ثمار شجرة الزيتون التي تعتبر رمز السلام ورمز الصمود والرباط في الارض الفلسطينية.

وقال عزات الكركي منسق الحملة في الخليل:" اننا نعمل من اجل تعزيز صمود السكان التي تعاني من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال في المناطق المغلقة من مدينة الخليل، حيث شارك العشرات من المتضامنين والنشطاء الاهالي في قطاف الزيتون، وحماية اشجار الزيتون والثمار من الاحتلال والمستوطنين".

واضاف الكركي، ان هذا العام يشارك بالاضافة للنشطاء الفلسطينيين نشطاء من دولة اسبانيا واقليم كاتلونيا، وايطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية.

وقال المهندس الزراعي مراد عمرو منسق تجمع شباب ضد الاستيطان، ان الحملة سوف تستمر لمدة عشرين يوما في محافظة الخليل، وتستهدف الحملة مساعدة الاهالي الساكنين في المناطق الساخنة من تل الرميدة ومحيطها ومحيط مستوطنة "كريات اربع" ومنطقة البقعة والبويرة.

واضاف عمرو ان سيتم تشكيل لجنة حراسة ليلية لحراسة محصول الزيتون من سرقة المستوطنين، حيث يسهر النشطاء والمتضامنون وينظمون جولات ميدانية ليلية للحماية.

وطالب عمرو القيادة الفلسطينية بحماية المزارعين ودعمهم بالادوات والعدد التي تساعدهم في قطف الزيتون، وتوجيه وارشاد المزارع الفلسطيني للصمود في ارضه ووطنة متحديا الاحتلال والاستيطان.

أخبار ذات صلة

النائب: محمد ماهر بدر

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة واعتقال النائب "محمد ماهر بدر" في الخليل

انطلاق أعمال الجلسة المسائية للمؤتمر السابع

تشييع شهداء القسام

صور : انطلاق مواكب تشييع شهداء القسام بغزة

تشييع شهداء غزة

انطلاق مراسم تشييع شهداء المجزرة الإسرائيلية في غزة

وفد حماس في القاهرة

صور: انطلاق أعمال محادثات المصالحة بين فتح و حماس برعاية مصرية

تركيا

انطلاق قمة إسلامية اليوم في إسطنبول بشأن القدس وغزة

الأكثر قراءة اليوم

الوفد الامني المصري نقل رسالة من حماس الى اسرائيل

الهندي: سنحصد إنجازات كبيرة خلال الأيام القادمة

السعودية تؤكد رسميا مقتل خاشقجي في قنصليتها باسطنبول وتعلن توقيف 18 شخصا في إطار التحقيق

عشرات الاصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال الاسرائيلي للمتظاهرين شرق قطاع غزة

شرط ليبرمان لاستئناف ادخال الوقود لغزة.. ماهو؟

دان شابيرو : تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي كارثة بالنسبة لإسرائيل

رويترز: الملك سلمان يؤكد سلطته ويكبح سلطة الأمير ولي العهد!

الأخبار الرئيسية

عباس كامل وهنية

صحيفة : مصر تبلغ حماس بموعد زيارة كامل و خلافات حول آليات صرف رواتب موظفي غزة

ترامب ونتنياهو

موقع عبري يكشف ماذا طلب ترامب من نتنياهو حول الحرب على غزة ؟

حدود غزة - ارشيف

تساؤلات إسرائيلية: لماذا جاءت مسيرات الجمعة أهدأ من سابقاتها؟

خاشقجي - ارشيف

السعودية تؤكد رسميا مقتل خاشقجي في قنصليتها باسطنبول وتعلن توقيف 18 شخصا في إطار التحقيق

معاريف : نتنياهو يخشى الخروج لعملية عسكرية في غزة خشية من مقتل مئات الجنود