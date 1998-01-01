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الخدمات الطبية تتعامل مع 60 إصابة خلال مواجهات أمس

السبت 20 أكتوبر 2018 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قدمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، الخدمة الطبية لأكثر من 60 مواطن أصيبوا خلال الجمعة 30 من مسيرات العودة (جمعة معا غزة تنتفض والضفة تلتحم) على امتدادِ الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأوضحت مديرية الخدمات الطبية في تقرير صادر عنها أن طواقمها قدمت الخدمة لــ 54حالة أصيبت بالرصاص الحي و6حالات اصيبت بقنابل الغاز بشكل مباشر 224 حالة تم التعامل معها وإسعافها ميدانياً.

واستنكر مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام عقيد طبيب وائل عثمان في بيان صحفي لوسائل الاعلام استهداف قوات الاحتلال للطواقم الطبية والاعلامية وخصوصا بعد إصابة الإعلامي ناصر الكتناني بعيار مطاطي في القدم شرق محافظة غزة قرب موقع ملكة وإصابة المسعف مازن مشتهي بشظية باليد اثناء تأدية واجبه الانساني شرق مخيم البريج.

#الخدمات الطبية

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