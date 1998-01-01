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صحيفة : مصر تبلغ حماس بموعد زيارة كامل و خلافات حول آليات صرف رواتب موظفي غزة

السبت 20 أكتوبر 2018 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : مصر تبلغ حماس بموعد زيارة كامل و خلافات حول آليات صرف رواتب موظفي غزة



غزة / سما /

أبلغ الوفد الأمني المصري حركة «حماس» أمس أن رئيس المخابرات عباس كامل سيزور القطاع ما بين الثلاثاء والخميس المقبلين «على أبعد تقدير»، لكن هذه الزيارة «مرهونة بتحسن الوضع الأمني وانتهاء حالة التوتر مع دولة الاحتلال»، كما ينقل مصدر «حمساوي» تحدث إلى «الأخبار».

وفي الوقت نفسه، قال عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي» خالد البطش ، إن الوفد المصري أكد أن الزيارة أُجّلت ولم تلغَ.


ويأتي إبلاغ المصريين بالموعد الجديد بعد اجتماع عقده وكيل «المخابرات العامة»، اللواء أيمن بديع، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، وكبار أعضاء جهاز «الشاباك» والمسؤولين الإسرائيليين للتباحث في وضع غزة. وربطاً بذلك، تواصل إسرائيل ربط أي تحسينات للقطاع بحالة الهدوء في الحدود مسبقاً، إذ نقلت «الإذاعة العبرية» أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ينوي السماح بإعادة تزويد غزة بالوقود غداً (الأحد) في حال «ساد الهدوء في المناطق المحاذية للسياج».

وقالت الصحيفة  أن خلافات لا تزال قائمة حول آليات صرف رواتب موظفي غزة في ضوء رفض الدوحة إدراج الشرطة والموظفين العسكريين البالغ عددهم حوالى 23 ألفاً ضمن المنحة. وستخصص قطر 15 مليون دولار لرواتب الموظفين، فيما ستخصص عشرة ملايين أخرى لدفع الوقود لمحطة التوليد، لكن الأخير توقف توريده الأسبوع الماضي بقرار من وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وسيعود ضخه مجدداً الأسبوع القادم.

واللافت أن التحرك القطري تجاه تقديم المنحة ترافق مع تجميد قطري لكل التبرعات المقدمة لمؤسساتها في غزة، وكان آخرها وقف تمويل مدارس في غزة؛ من بينها مدارس دار الأرقم.

لكن من المقرر أن يصل وفد قطري الى غزة الأسبوع المقبل للبدء في مناقشة آليات المنحة المقدمة لموظفي غزة، حيث كان مقرراً أن تصل الأسبوع الجاري، لكنها أرجئت من دون معرفة الأسباب.

#مصر #غزة #حماس

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