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ترامب يدافع عن رواية السعودية: لا أعتقد أنهم كذبوا علي

السبت 20 أكتوبر 2018 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يدافع عن رواية السعودية: لا أعتقد أنهم كذبوا علي



واشنطن / وكالات /

داقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرواية السعودية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال ترامب إنه لا يعتقد أن القيادة السعودية كذبت عليه، مشيرا إلى أن أطرافا ثلاثة شاركت في التحقيقات السعودية.

وأضاف أنه يعتقد أن الإعلان الذي أصدرته السعودية بشأن خاشقجي خطوة أولى جيدة وخطوة كبيرة.
 

وقال إن ما حدث مع خاشقجي أمر غير مقبول.

واعتبر أنه بحاجة للسعودية كقوة لتحقيق توازن أمام إيران.

وقال ترامب إنه سيعمل مع الكونجرس بشأن ذلك، ويفضل ألا تتضمن العقوبات إلغاء مبيعات الأسلحة.

#ترامب #خاشقجي #بن سلمان

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