موقع عبري يكشف ماذا طلب ترامب من نتنياهو حول الحرب على غزة ؟

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل الاعلام العبرية ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الاسرائيلي نتيناهو تقليص حجم الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة في الوقت الحالي.



واكد موقع " نيوز اسرائيل" ان واشنطن تعارض شن عملية عسكرية موسعة في قطاع غزة، مضيفا ان الادارة الامريكية ابلغت اسرائيل بذلك.



وأضاف أن الموقف الأمريكي ينبع من مخاوف داخل الحزب الجمهوري الأمريكي من احتمال تورط الجيش الإسرائيلي في قتل مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة، ومن ثم لن يخدم الأمر صورة الحزب الحاكم خلال انتخابات الكونغرس التي ستنعقد الشهر المقبل.



وتابع الموقع أن إسرائيل بالفعل تقود حملة "مناشدات" دولية، هدفها حث دول العالم على التدخل لتهدئة الأجواء، بحيث تستطيع حكومة اليمين الإسرائيلية أن تمتنع عن تنفيذ عمل عسكري.

