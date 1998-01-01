كنائس القدس تطالب اسرائيل بوقف مشروع قانون يستهدف ممتلكاتها

القدس المحتلة / سما /

حض رؤساء الكنائس الارثوذكسية والارمنية والكاثوليكية في الاراضي المقدسة، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف مشروع قانون يستهدف ممتلكات هذه الكنائس.

وأوردت رسالة وجهت الى نتنياهو واطلعت عليها وكالة (فرانس برس) "نطالب مجددا بتدخلكم لوقف مشروع القانون بشكل نهائي".

وفي حزيران (يونيو) الماضي، طالب رؤساء الكنائس الثلاث نتنياهو بوقف المشروع، بعد أربعة اشهر من أزمة كبيرة تسببت باغلاق كنيسة القيامة التي شيدت حسب التقليد المسيحي في المكان الذي صلب ودفن فيه السيد المسيح.

وكانت البلدية الاسرائيلية لمدينة القدس باشرت في شباط (فبراير) الماضي تحصيل ضرائب عن قسم من الاملاك العقارية للكنائس.

ورد رؤساء الكنائس على هذا الاجراء باغلاق أبواب كنيسة القيامة، ما دفع حكومة نتنياهو الى اعلان تعليق تحصيل الضرائب ووقف مناقشة مشروع القانون.

ولفت رؤساء الكنائس في رسالتهم الى أن مناقشة مشروع القانون مقررة الاحد، منددين بعدم وفاء الحكومة الاسرائيلية بوعودها.

وأضافوا أن نتنياهو سبق أن قدم في تموز (يوليو) الماضي "ضمانات بسحب مشروع القانون".

وتابعوا "فوجئنا حين علمنا بأن مشروع القانون المذل هذا سيطرح على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسرائيلي الاحد القادم".

ومن شأن مشروع القانون ان يجيز للدولة العبرية مصادرة أراض باعتها الكنيسة الارثوذكسية لمستثمرين. ويلحظ النص دفع تعويضات مالية لهؤلاء وطمأنة السكان الذين يخشون ان يعمد المستثمرون الى طردهم.

ودافعت عضو الكنيست عن حزب (كولانو) الوسطي راشيل أزاريا عن مشروع القانون، مؤكدة انه يحل مشاكل "آلاف من المقيمين في القدس والمعرضين لخطر خسارة منازلهم بسبب ما يطلبه مستثمرو العقارات".